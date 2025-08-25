Де в ЄС найвищі зарплати та найдешевше житло

Оренда житла з кожним роком з’їдає дедалі більшу частку доходів. У деяких містах зарплати не вистачає навіть на однокімнатну квартиру, тоді як в інших після оплати оренди залишається кілька тисяч євро вільних грошей. Ми проаналізували дані Deutsche Bank Research та підготували рейтинг європейських міст за співвідношенням вартості оренди та середньої чистої зарплати

Найвищі середні місячні зарплати фіксуються у Женеві — €7 307 та Цюриху — €7 127. Це робить Швейцарію ЄС країною з найвищими зарплатами загалом.

Найнижча зарплата у Європі — у Стамбулі (€855), далі Афіни (€1 044). Жителі міст Північної та Західної Європи отримують значно більше: у Люксембурзі, Амстердамі, Копенгагені та Франкфурті чисті зарплати перевищують €4 000.

Серед столиць п’яти найбільших економік Європи найнижча середня зарплата у Римі (€2 046). Трохи вище — в Мадриді (€2 193). Значно вищі доходи у Берліні (€3 565) та Парижі (€3 630).

Якщо вийти за межі ЄС та оцінити зарплату Британії, то у Лондоні — €3 637. Також високі зарплати у містах США, які посідають п’ять із перших одинадцяти позицій у світі.

У яких європейських містах оренда найдорожча?

Ціни на оренду однокімнатних квартир у центрах міст суттєво різняться. У Європі найдорожча оренда — у Лондоні (€2 732 або £2 365), а найдешевша — в Афінах (€595).

У Цюриху, Дубліні, Амстердамі та Женеві оренда також перевищує €2 000, тоді як у Стамбулі та Будапешті залишається нижче €900.

Лісабон і Стамбул: зарплати не покривають оренду

Відсоток зарплати, витрачений на оренду, є більш демонстративним показником. Він висвітлює, скільки грошей залишається після оплати житла.

У Європі цей показник варіюється від 29% у Женеві до 116% у Лісабоні (тобто ЗП не вистачає навіть на оренду). Крім португальської столиці, він також перевищує 100% у Стамбулі (101%).

100% означає, що вся зарплата йде на оренду. Понад 100% — що доходу не вистачає.

Самотнім орендарям у Лондоні (для прикладу) доводиться витрачати на житло три чверті зарплати (75%). У Барселоні та Мадриді — по 74%, у Мілані — 71%.

Більше половини зарплати йде на оренду також у Римі (65%), Дубліні (62%), Афінах (57%), Варшаві (56%), Празі (54%) і Будапешті (52%).

Де співвідношення оренди до зарплати найнижче?

Женева (29%) — єдине європейське місто, де показник нижче 30%. Далі йдуть ще п’ять міст, де оренда забирає менше двох п’ятих (40%) доходу: Люксембург і Франкфурт (по 34%), Цюрих і Гельсінкі (по 35%), а також Відень (38%).

За винятком Гельсінкі, це не означає, що оренда там дешева. Просто зарплати значно вищі, що зменшує відносний тягар.

Серед столиць найбільших економік Європи найнижче співвідношення у Берліні (40%), далі — Париж (45%). Найвище — у Мадриді (74%) і Римі (65%).

В інших великих містах показники такі: Дублін (62%), Афіни (57%), Амстердам (49%), Стокгольм (46%), Единбург (44%), Копенгаген (43%) та Осло (42%).

У світовому списку серед міст, де зарплата не покриває оренду: Богота (120%), Мехіко (118%) і Сан-Паулу (102%).

Є й такі міста, де зарплати вистачає тільки на оплату житла, і нічого не залишається: Ріо-де-Жанейро (100%), Маніла (94%), Буенос-Айрес (88%) та Мумбаї (84%).

У Нью-Йорку співвідношення становить 81% — найвище серед американських міст.

