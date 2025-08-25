close-btn
PaySpaceMagazine

Де в ЄС найвищі зарплати та найдешевше житло

25.08.2025 14:50
Микола Деркач

Оренда житла з кожним роком з’їдає дедалі більшу частку доходів. У деяких містах зарплати не вистачає навіть на однокімнатну квартиру, тоді як в інших після оплати оренди залишається кілька тисяч євро вільних грошей. Ми проаналізували дані Deutsche Bank Research та підготували рейтинг європейських міст за співвідношенням вартості оренди та середньої чистої зарплати

Де в ЄС найвищі зарплати та найдешевше житло

Фото: chatgpt.com

Найвищі середні місячні зарплати фіксуються у Женеві — €7 307 та Цюриху — €7 127. Це робить Швейцарію ЄС країною з найвищими зарплатами загалом.

Найнижча зарплата у Європі — у Стамбулі (€855), далі Афіни (€1 044). Жителі міст Північної та Західної Європи отримують значно більше: у Люксембурзі, Амстердамі, Копенгагені та Франкфурті чисті зарплати перевищують €4 000.

Серед столиць п’яти найбільших економік Європи найнижча середня зарплата у Римі (€2 046). Трохи вище — в Мадриді (€2 193). Значно вищі доходи у Берліні (€3 565) та Парижі (€3 630).

Якщо вийти за межі ЄС та оцінити зарплату Британії, то у Лондоні — €3 637. Також високі зарплати у містах США, які посідають п’ять із перших одинадцяти позицій у світі.

У яких європейських містах оренда найдорожча?

Ціни на оренду однокімнатних квартир у центрах міст суттєво різняться. У Європі найдорожча оренда — у Лондоні (€2 732 або £2 365), а найдешевша — в Афінах (€595).

У Цюриху, Дубліні, Амстердамі та Женеві оренда також перевищує €2 000, тоді як у Стамбулі та Будапешті залишається нижче €900.

Читайте також: Де в ЄС найкраще жити іноземцям: рейтинг країн 2025

Лісабон і Стамбул: зарплати не покривають оренду

Відсоток зарплати, витрачений на оренду, є більш демонстративним показником. Він висвітлює, скільки грошей залишається після оплати житла.

У Європі цей показник варіюється від 29% у Женеві до 116% у Лісабоні (тобто ЗП не вистачає навіть на оренду). Крім португальської столиці, він також перевищує 100% у Стамбулі (101%).

100% означає, що вся зарплата йде на оренду. Понад 100% — що доходу не вистачає.

Самотнім орендарям у Лондоні (для прикладу) доводиться витрачати на житло три чверті зарплати (75%). У Барселоні та Мадриді — по 74%, у Мілані — 71%.

Більше половини зарплати йде на оренду також у Римі (65%), Дубліні (62%), Афінах (57%), Варшаві (56%), Празі (54%) і Будапешті (52%).

Цікаве по темі: Де в ЄС найпростіше знайти роботу

Де співвідношення оренди до зарплати найнижче?

Женева (29%) — єдине європейське місто, де показник нижче 30%. Далі йдуть ще п’ять міст, де оренда забирає менше двох п’ятих (40%) доходу: Люксембург і Франкфурт (по 34%), Цюрих і Гельсінкі (по 35%), а також Відень (38%).

За винятком Гельсінкі, це не означає, що оренда там дешева. Просто зарплати значно вищі, що зменшує відносний тягар.

Серед столиць найбільших економік Європи найнижче співвідношення у Берліні (40%), далі — Париж (45%). Найвище — у Мадриді (74%) і Римі (65%).

В інших великих містах показники такі: Дублін (62%), Афіни (57%), Амстердам (49%), Стокгольм (46%), Единбург (44%), Копенгаген (43%) та Осло (42%).

У світовому списку серед міст, де зарплата не покриває оренду: Богота (120%), Мехіко (118%) і Сан-Паулу (102%).

Є й такі міста, де зарплати вистачає тільки на оплату житла, і нічого не залишається: Ріо-де-Жанейро (100%), Маніла (94%), Буенос-Айрес (88%) та Мумбаї (84%).

У Нью-Йорку співвідношення становить 81% — найвище серед американських міст.

Де в ЄС найвищі зарплати та найдешевше житло

Де в ЄС найвищі зарплати та найдешевше житло

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де в ЄС найвищі та найнижчі ціни на продукти

Де в ЄС найнижчі витрати на життя — дослідження

Де в ЄС найкраща освіта та медицина: рейтинг 2025

За матеріалами euronews.com

Рубрики: АналітикаГрошіЄвропаЄвросоюзСвітНовини
google news
Новини по темі
НБУ презентував нову памʼятну монету 25.08.2025

НБУ презентував нову памʼятну монету
Як змінювалась інфляція в Україні за роки незалежності 25.08.2025

Як змінювалась інфляція в Україні за роки незалежності
Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити 25.08.2025

Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити
Скільки грошей на рахунках українців — дослідження ФГВФО 24.08.2025

Скільки грошей на рахунках українців — дослідження ФГВФО
Скільки грошей із держбюджету пішло на соціальні видатки та ЗСУ у 2025 23.08.2025

Скільки грошей із держбюджету пішло на соціальні видатки та ЗСУ у 2025
2 акції з вигідними дивідендами, які варто купити зараз 23.08.2025

2 акції з вигідними дивідендами, які варто купити зараз
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:20

ЄС розглядає Ethereum та Solana для запуску цифрового євро

 Сьогодні  17:10

НБУ презентував нову памʼятну монету

 Сьогодні  16:00

Як змінювалась інфляція в Україні за роки незалежності

 Сьогодні  14:50

Де в ЄС найвищі зарплати та найдешевше житло

 Сьогодні  13:40

Як оформити неповнолітнього працівника: що важливо знати роботодавцю

 Сьогодні  12:30

Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити

 Сьогодні  11:20

Як захистити свої дані при використанні онлайн-чатботів

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.