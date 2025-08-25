close-btn
Як оформити неповнолітнього працівника: що важливо знати роботодавцю

25.08.2025 13:40
Микола Деркач

Оформлення трудових відносин з неповнолітніми працівниками має здійснюватися відповідно до законодавства, зокрема й з урахуванням податкових вимог

Як оформити неповнолітнього працівника: що важливо знати роботодавцю

Фото: pexels.com

Про це йдеться у матеріалі ДПСУ.

Роботодавець зобов’язаний повідомити ДПС про прийняття неповнолітнього на роботу

Згідно з чинним законодавством, після видання наказу про прийняття на роботу неповнолітнього працівника до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором (фактичного виконання працівником трудових обов’язків), роботодавець зобов’язаний повідомити про це Державну податкову службу України за встановленою формою.

Повідомлення подається в електронному або паперовому вигляді разом з копією в електронній формі, а дані про працівника вносяться до Реєстру застрахованих осіб.

Уточнення для роботодавців щодо обліку неповнолітніх працівників

Інформацію про працівника, який не досяг 18-річного віку, необхідно окремо фіксувати в Журналі обліку працівників, обов’язково із зазначенням дати народження.

Читайте також: Скільки великі платники податків внесли до бюджету України у 2025 році

Особливості оподаткування доходів неповнолітніх

Доходи, отримані неповнолітніми в межах трудових відносин, оподатковуються на загальних підставах. У той же час, у разі наявності підстав та дотримання умов, працівники до 18 років можуть мати право на податкову соціальну пільгу відповідно до статті 169 Податкового кодексу України.

Законність працевлаштування – запорука захисту прав і наповнення бюджету

Задекларована праця не лише гарантує соціальний захист працівника, а й забезпечує надходження до бюджету за рахунок сплати податків та єдиного соціального внеску. Порушення порядку оформлення трудових відносин із неповнолітніми може спричинити адміністративну відповідальність для роботодавця.

Оформлення неповнолітнього працівника – це не лише кадрове питання, а й податкове зобов’язання. Дотримання усіх етапів – запорука прозорої діяльності підприємства та правового захисту молодих працівників.

Як оформити неповнолітнього працівника: що важливо знати роботодавцю

Фото: tax.gov.ua

