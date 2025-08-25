Як оформити неповнолітнього працівника: що важливо знати роботодавцю

Оформлення трудових відносин з неповнолітніми працівниками має здійснюватися відповідно до законодавства, зокрема й з урахуванням податкових вимог

Про це йдеться у матеріалі ДПСУ.

Роботодавець зобов’язаний повідомити ДПС про прийняття неповнолітнього на роботу

Згідно з чинним законодавством, після видання наказу про прийняття на роботу неповнолітнього працівника до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором (фактичного виконання працівником трудових обов’язків), роботодавець зобов’язаний повідомити про це Державну податкову службу України за встановленою формою.

Повідомлення подається в електронному або паперовому вигляді разом з копією в електронній формі, а дані про працівника вносяться до Реєстру застрахованих осіб.

Уточнення для роботодавців щодо обліку неповнолітніх працівників

Інформацію про працівника, який не досяг 18-річного віку, необхідно окремо фіксувати в Журналі обліку працівників, обов’язково із зазначенням дати народження.

Особливості оподаткування доходів неповнолітніх

Доходи, отримані неповнолітніми в межах трудових відносин, оподатковуються на загальних підставах. У той же час, у разі наявності підстав та дотримання умов, працівники до 18 років можуть мати право на податкову соціальну пільгу відповідно до статті 169 Податкового кодексу України.

Законність працевлаштування – запорука захисту прав і наповнення бюджету

Задекларована праця не лише гарантує соціальний захист працівника, а й забезпечує надходження до бюджету за рахунок сплати податків та єдиного соціального внеску. Порушення порядку оформлення трудових відносин із неповнолітніми може спричинити адміністративну відповідальність для роботодавця.

Оформлення неповнолітнього працівника – це не лише кадрове питання, а й податкове зобов’язання. Дотримання усіх етапів – запорука прозорої діяльності підприємства та правового захисту молодих працівників.

