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Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 на початку року, як Кійосакі

01.07.2025 11:20
Ольга Деркач
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Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі ніколи не уникав гучних фінансових прогнозів — і завжди відкрито підтримував активи, які, на його думку, залишаються єдиним надійним прихистком під час кризи

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 на початку року, як Кійосакі

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 на початку року, як Кійосакі Фото: pixabay.com, facebook.com/RobertKiyosaki

І перша половина 2025 року, позначена інфляцією, геополітичною напругою та непослідовністю центробанків, лише зміцнила його впевненість. Інвестори, які дослухалися до його порад, уже бачать плоди цієї стратегії.

Протягом 2025 року фінансовий гуру залишався вірним трьом активам, які вважає «страхуванням» від фінансового краху.

Замість того щоб бігти за трендами, він продовжив робити ставку на дві дорогоцінні метали та одну провідну криптовалюту — активи, які, на його думку, переживуть і фіатні валюти, і паперові обіцянки.

Інвестор, який 1 січня розподілив би $1 000 порівну між трьома улюбленими активами Кійосакі, нині мав би відчутний прибуток. Портфель поступово зростав у першому кварталі, трохи просів у квітні та стрімко злетів у травні-червні.

Біткоїн (BTC) розпочав рік із позначки $94 380, навесні опускався нижче $80 000, але швидко відновився. Станом на 30 червня його курс становить $107 784 — це +15% від початку року, з ознаками зростального імпульсу наприкінці півріччя.

Цікаве по темі: Кійосакі прогнозує стрімке зростання ціни на срібло

Золото стало лідером за прибутковістю. Почавши 2025 рік на рівні $2 351,13 за унцію, воно зросло до $3 286 — понад 40% зростання. На його ціну вплинув інституційний попит, попит на захисні активи та ослаблення довіри до фіатних валют.

Срібло зростало спокійніше, але також впевнено: з $29,86 до $35,98 — майже +25% з початку року. Воно отримало підтримку як з боку промислового попиту, так і завдяки своїй репутації «золота для бідних».

У підсумку, $1 000, вкладені на початку року порівну в золото, срібло та Біткоїн, зараз перетворилися б на приблизно $1 247. Це приріст у 24,7% лише за шість місяців — не за рахунок спекуляцій, а завдяки активам, які Кійосакі вважає твердою цінністю в епоху нестабільності.

У турбулентному макросередовищі його стратегія доводить, що вона аж ніяк не втратила актуальності.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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