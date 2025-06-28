Яка країна є світовим лідером за часткою Біткоїна у своїй економіці

Бутан став третім за величиною державним власником Біткоїна, тихо накопичивши 12 062 BTC із 2020 року — за даними Arkham Intel, станом на 27 червня, це майже $1,3 млрд

Цей обсяг становить майже 40% валового внутрішнього продукту Гімалайського королівства, що робить його однією з найбільш криптодружніх країн у світі, але і надчутливих до глобальних змін у секторі цифрових активів.

Біткоїн-резерви Бутану, які довгий час залишалися в таємниці, перебувають під управлінням державної компанії Druk Holding and Investments (DHI) — комерційного підрозділу уряду.

«Для Бутану це було досить очевидним у багатьох аспектах», — зазначив Уджвал Діп Дахал, генеральний директор DHI, у рідкісному публічному коментарі. Він підкреслив, що країна має унікальну перевагу у вигляді багатих гідроенергетичних ресурсів, які дали змогу створити недорогу та сталу інфраструктуру для майнінгу Біткоїна — можливість, яку можуть дозволити собі далеко не всі держави.

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Початок майнінгу

Ще у 2020 році Бутан почав майнити Біткоїн, використовуючи надлишки «зеленої» енергії, щоб увійти у криптосферу з мінімальним впливом на довкілля. На відміну від країн, які лише експериментують з BTC або намагаються його регулювати, Бутан глибоко інтегрував цифровий актив у свою економіку — як за масштабом, так і за стратегічною спрямованістю.

Сьогоднішні запаси Біткоїна в Бутані перевищують резерви України та Сальвадору, поступаючись лише США та Китаю.

Окрім Біткоїна, Бутан володіє також Ethereum на понад $1 млн, що робить ETH другим за значенням цифровим активом у його портфелі. Хоча цей обсяг значно менший, він демонструє намір країни диверсифікувати свої інвестиції у межах ширшого крипторинку.

Наслідки такої стратегії можуть бути масштабними. Для держави, яка десятиліттями віддавала перевагу індексу національного щастя, а не ВВП, ставка на Біткоїн може означати зміну економічного курсу — у бік поєднання сталої енергетики, фінансових інновацій та цифрових резервів на державному рівні.

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За матеріалами finbold.com.