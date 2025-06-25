Mastercard інтегрує стейблкоїн FIUSD

Платіжний гігант Mastercard поглиблює партнерство з компанією Fiserv, Inc., щоб інтегрувати новий токен FIUSD у низку своїх продуктів і сервісів. Це сприятиме ширшому впровадженню стейблкоїнів та їхній практичній користі для клієнтів компаній у всьому світі

Завдяки інтеграції FIUSD у глобальну платіжну мережу Mastercard, споживачі й бізнеси зможуть використовувати цей новий програмований токен на базі блокчейна у понад 150 мільйонах торгових точок.

Компанії також досліджуватимуть ключові напрями застосування стейблкоїнів для вирішення реальних викликів та розвитку нових можливостей, зокрема:

зручне поповнення та виведення коштів;

зручне поповнення та виведення коштів; розрахунки для продавців у FIUSD: Mastercard зможе запропонувати FIUSD як опцію для розрахунків із торговими партнерами у всьому світі;

розрахунки для продавців у FIUSD: Mastercard зможе запропонувати FIUSD як опцію для розрахунків із торговими партнерами у всьому світі; підключення до мережі Mastercard Multi-Token Network (MTN);

підключення до мережі Mastercard Multi-Token Network (MTN); картки зі стейблкоїнами: Mastercard і Fiserv працюють над запуском карток, прив’язаних до FIUSD, які дадуть змогу споживачам і компаніям здійснювати платежі FIUSD у будь-якій точці світу, де приймається Mastercard.

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«Наша співпраця з Fiserv прокладає шлях до нової епохи, в якій стейблкоїни будуть такими ж звичними й надійними, як і традиційні валюти. Це дасть користувачам більше вибору та стимулюватиме інновації, — зазначив Чіро Айкат, співпрезидент Mastercard у регіоні Америки. — Ми використовуємо силу нашої мережі та досвід у сфері цифрових активів, щоб побудувати екосистему, яка об’єднує традиційні фінансові послуги з новими технологіями. Завдяки безпеці, зручності та програмованості, ми раді представити FIUSD клієнтам по всьому світу».

Операційний директор Fiserv Такіс Георгіакопулос наголосив на потенціалі FIUSD у трансформації традиційних фінансових сервісів.

«FIUSD відкриває для клієнтів Fiserv нові можливості — більш ефективний і сумісний цифровий актив для банківських і платіжних операцій. Якщо раніше стейблкоїни були переважно засобом зберігання вартості, то наша співпраця з Mastercard розширює сферу їхнього застосування. Ми допомагаємо банкам і продавцям надати більше варіантів оплати своїм клієнтам», — сказав Георгіакопулос.

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Джерело: Mastercard.