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PaySpaceMagazine

Mercuryo та Mastercard запустили криптокартку Spend

24.04.2025 11:00
Ольга Деркач
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Платформа глобальної платіжної інфраструктури Mercuryo оголосила про запуск нової криптовалютної дебетової картки в мережі Mastercard

Mercuryo та Mastercard запустили криптокартку Spend

Mercuryo та Mastercard запустили криптокартку Spend Фото: unsplash.com

Нова картка, Spend, доступна через додаток Ledger Live і дозволяє користувачам Ledger безперешкодно здійснювати покупки, використовуючи свої цифрові активи, які конвертуються у фіатну валюту. Більше того, користувачі можуть поповнювати нову дебетову картку безпосередньо з власного гаманця.

Більш ніж 7-мільйонна база користувачів Ledger може відкрити картку миттєво і без жодних нових комісій через застосунок. Покупки у фіатній валюті можна здійснювати у понад 150 мільйонів торговців по всьому світу, які приймають картки Mastercard.

Наразі Spend підтримує Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH), хоча в найближчі місяці підтримка розшириться до стейблкоїнів та інших цифрових токенів.

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«Ми раді запустити Spend в Ledger (апаратний гаманець). Ledger, Mercuryo та Mastercard поділяють спільне бачення використання найсучасніших технологій для забезпечення бездоганного користувацького досвіду, що робить це партнерство ідеальним», — сказав Петро Козьяков, співзасновник і головний виконавчий директор (CEO) Mercuryo.

Жан-Франсуа Роше, виконавчий віце-президент з обслуговування клієнтів Ledger, підкреслив зростаюче партнерство між компаніями.

«Ми раді бачити, що Mercuryo приєднується до сімейства карткових програм, сумісних з Ledger, безпосередньо доступних і безпечно керованих з Ledger Live. Це вже друга послуга, яку Mercuryo надає користувачам Ledger Live, після послуг з купівлі криптовалют. Карткові програми, які пропонують можливість інтеграції безпосередньо з самообслуговуванням, дають користувачам найкращий можливий досвід. Картка Spend, в поєднанні з можливостями глобальної платіжної мережі Mastercard, надасть користувачам Ledger більше можливостей», — сказав він.

Користувачі апаратного гаманця тепер зможуть безперешкодно поповнювати свої рахунки, отримувати вигоду від мінімальних і прозорих комісій, насолоджуючись при цьому найсучаснішою безпекою і захистом споживачів, що забезпечується надійними протоколами Mastercard по боротьбі з відмиванням грошей (AML) і знай свого клієнта (KYC).

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Джерело: Finbold.

Рубрики: MasterсardКриптовалютиСвітНовини
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