RedotPay та Visa запустять криптокартку

RedotPay, провідний постачальник криптовалютних платіжних рішень, оголосив про свою співпрацю з Visa і StraitsX для запуску криптовалютної картки

Ця ініціатива має на меті переосмислити те, як користувачі взаємодіють зі своїми цифровими активами в повсякденних транзакціях, поєднуючи інноваційну технологію RedotPay з розгалуженою глобальною платіжною мережею Visa.

Нова програма дозволить користувачам без особливих зусиль витрачати свої криптовалюти в мільйонах торгових точок по всьому світу, які приймають картки Visa. Завдяки цьому інноваційному рішенню, користувачі можуть використовувати свої криптовалюти безпосередньо, завдяки запатентованій технології конвертації RedotPay в режимі реального часу.

«Ми раді співпрацювати з Visa і StraitsX, щоб принести цю інноваційну програму, — сказав Майкл Гао, генеральний директор RedotPay. — Ця співпраця знаменує собою значний крок вперед в нашій місії зробити криптоплатежі доступними і зручними для користувачів, сприяючи масовому прийняттю криптовалют в платіжних системах. Наші користувачі зможуть гнучко витрачати свої цифрові активи так само, як і традиційну валюту».

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Комерційний директор StraitsX Джейсон Тей зазначив, що компанія рада підтримати RedotPay у запуску інноваційної карткової програми в Сінгапурі. За його словами, це партнерство змінює правила гри в роздрібній торгівлі, дозволяючи користувачам легко використовувати цифрові активи для щоденних транзакцій. Він також наголосив, що поєднання технології компанії з широкою мережею Visa значно спрощує інтеграцію цифрових активів у повсякденні витрати користувачів.

«Ми раді підтримати наших партнерів, які допомагають більшій кількості користувачів криптовалют отримувати безперешкодний платіжний досвід та доступ до цифрових платежів, використовуючи свої картки Visa для здійснення транзакцій особисто або в Інтернеті. Visa прагне просувати інновації разом з нашими партнерами, і ця ініціатива з RedotPay та StraitsX відповідає нашому баченню стати найкращим способом платити та отримувати платежі», — зазначила Аделіна Кім, директор Visa в Сінгапурі та Брунеї.

Карткова програма RedotPay матиме зручний інтерфейс, розроблений для зручності та безпеки. Користувачі матимуть можливість легко керувати своїми криптоактивами, роблячи щоденні витрати такими ж простими, як і свайп карткою.

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Джерело: Crypto Potato.