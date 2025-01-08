Visa планує здійснити революцію у сфері бізнес-платежів

Visa, світовий лідер у сфері цифрових платежів, об’єднала зусилля з Qashio, спеціалістом з ОАЕ у сфері рішень для управління витратами, щоб запустити інноваційну пропозицію туристичних бізнес-платежів (B2B)

Партнерство спрямоване на задоволення потреб індустрії подорожей та туризму в ОАЕ та за їх межами шляхом впровадження програми Visa Commercial Choice Travel.

Ініціатива спростить корпоративні туристичні платежі, а глобальні можливості емісії охоплюватимуть ОАЕ, Близький Схід і Північну Африку, Європу та Великобританію. Visa та Qashio виділили понад 100 млн дирхамів ($27 млн) на цю програму протягом наступних років.

Visa є однією з найбільших у світі цифрових платіжних платформ, що дозволяє приватним особам, підприємствам та економікам процвітати завдяки своїм інноваційним фінансовим технологіям.

Qashio, що базується в ОАЕ, зосереджується на управлінні витратами, пропонуючи інструменти, які оцифровують та автоматизують корпоративні платіжні процеси для підвищення ефективності та управління ліквідністю.

Завдяки цій співпраці туристичні компанії можуть отримати доступ до карток, випущених Qashio, які підтримують транзакції в різних валютах, включаючи AED, SAR, долари США, євро та фунт стерлінгів.

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Картки випускаються в ОАЕ, що дозволяє безперешкодно здійснювати платежі та розрахунки в різних регіонах. Клієнти також отримують вигоду від інтегрованих інструментів, які автоматизують звірку, спрощують платіжні процеси та підвищують ліквідність.

Програма Visa Commercial Choice Travel пропонує аналітику даних у режимі реального часу для точного відстеження грошових потоків і бюджетування.

Вона інтегрована з глобальними туристичними компаніями та їхніми системами бронювання, що покращує загальний досвід подорожей.

«Ми визнаємо, що індустрія подорожей і туризму є ключовою в регіоні, проте туристичні компанії не мають достатньої кількості потужних технічних платіжних рішень, які працюють на їхню користь, тому ми створюємо універсальну платформу, яка спрощує корпоративні подорожі для наших клієнтів, дозволяючи їм зосередитися на тому, що дійсно важливо — на розвитку їхнього бізнесу», — сказав генеральний директор Qashio Армін Мораді.

Нагадаємо, що Visa придбала Featurespace для посилення захисту від шахрайства. Цей стратегічний крок розширює можливості Visa у запобіганні та пом’якшенні наслідків платіжного шахрайства та фінансових злочинів, пропонуючи клієнтам і споживачам по всьому світу покращені рішення для забезпечення безпеки.

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