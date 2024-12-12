WhiteBIT запускає дебетову картку Visa для криптоплатежів

WhiteBIT, одна з найбільших європейських криптовалютних бірж, у партнерстві з платіжною системою Visa представила першу дебетову картку, яка дозволяє здійснювати криптовалютні транзакції з кешбеком

Дебетова картка Visa WhiteBIT Nova дозволяє використовувати цифрові активи для повсякденних витрат і отримувати винагороди. Вона розроблена для зручного використання криптовалют у повсякденному житті.

«Картка WhiteBIT Nova — це важливий крок до того, щоб зробити криптовалюту практичним вибором для повсякденних транзакцій, особливо в Європі, яка є ключовим ринком для нашого зростання. Ми прагнемо сприяти масовому впровадженню технології блокчейн, долаючи розрив між цифровими активами та традиційними витратами. Ця картка не тільки підвищує доступність, але й пропонує більш інклюзивне та вигідне фінансове майбутнє для всіх користувачів», — сказав Володимир Носов, генеральний директор WhiteBIT.

Wallester AS, провідна платформа для емісії карток в Європі, випускає та пропонує картку як платіжна установа, уповноважена Finantsinspektsioon (Естонською службою фінансового нагляду та врегулювання) та офіційний Principal Member Visa.

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Ключові особливості картки WhiteBIT Nova:

0% за обслуговування: картка Visa не передбачає комісій за відкриття, закриття чи зберігання. Активація не потребує початкового депозиту, що дає змогу одразу користуватися карткою;

картка Visa не передбачає комісій за відкриття, закриття чи зберігання. Активація не потребує початкового депозиту, що дає змогу одразу користуватися карткою; фізичні та цифрові картки: користувачі можуть обрати між цифровою версією або пластиковою карткою. Фізична картка дозволяє збільшити ліміти витрат і знімати кошти в банкоматах. Її можна замовити з доставкою до 10 робочих днів (вартість до 10 євро);

користувачі можуть обрати між цифровою версією або пластиковою карткою. Фізична картка дозволяє збільшити ліміти витрат і знімати кошти в банкоматах. Її можна замовити з доставкою до 10 робочих днів (вартість до 10 євро); підтримка різних криптовалют: WhiteBIT Nova підтримує популярні цифрові активи, зокрема USDC, BTC, ETH, XRP, SOL, NEAR, ADA, AVAX, WBT та DOGE;

WhiteBIT Nova підтримує популярні цифрові активи, зокрема USDC, BTC, ETH, XRP, SOL, NEAR, ADA, AVAX, WBT та DOGE; кешбек до 10%: власники картки отримують кешбек у BTC або WBT на покупки в певних категоріях: продукти (1%), їжа/ресторани (3%), ліки (3%), таксі (3%), товари для тварин (5%), підписки (10%). Можна вибрати до трьох категорій і змінювати їх щодня;

власники картки отримують кешбек у BTC або WBT на покупки в певних категоріях: продукти (1%), їжа/ресторани (3%), ліки (3%), таксі (3%), товари для тварин (5%), підписки (10%). Можна вибрати до трьох категорій і змінювати їх щодня; бонуси за рефералів: за кожного запрошеного друга, який активує картку, можна отримати 1 USDC (максимум 50 USDC).

Картка WhiteBIT Nova підтримує інтеграцію з Apple Pay, що забезпечує зручні та безпечні безконтактні платежі за допомогою криптовалюти. Вона доступна для резидентів ЄС і налаштовується через платформу WhiteBIT. Після проходження верифікації користувачі можуть одразу почати використовувати віртуальну картку. Ліміти витрат становлять до 10 000 євро на день і до 25 000 євро на місяць.

Нагадаємо, що Visa та Coinbase запустять миттєві криптоплатежі за допомогою карток. Користувачі Visa незабаром зможуть миттєво поповнювати та знімати кошти зі своїх рахунків на криптовалютній біржі Coinbase.

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За матеріалами: Finextra.