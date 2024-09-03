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Revolut запустила віртуальну криптокартку в одній з країн Європи

03.09.2024 12:20
Дарія Шуть
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Мешканці Сполученого Королівства тепер можуть скористатись віртуальною криптокарткою від Revolut

Revolut запустила віртуальну криптокартку в одній з країн Європи

Фото: freepik.com

Фінтех-компанія Revolut оголосила про запуск нових віртуальних карток у Сполученому Королівстві, за допомогою яких можна розплачуватися криптовалютою за будь-які товари та послуги, від повсякденних покупок до великих витрат.

Як повідомили у пресслужбі компанії, користувачам доступно понад 180 цифрових активів для оплати. Можна як обрати одну криптовалюту, так і використовувати всі наявні криптоактиви.

Зазначається, що компанія бере на себе всі процеси обміну валют, щоб користувачі могли розплачуватися криптовалютою у будь-яких торгових точках.

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Оплата з віртуальної криптокартки здійснюється без комісій за обмін. Водночас Revolut може стягувати комісії за справедливе використання (fair usage fees) залежно від тарифного плану користувача.

Картки можна використовувати для оплати як онлайн, так і офлайн — підтримується інтеграція з цифровими гаманцями Apple Pay та Google Pay.

Як скоро криптокартки стануть доступні в інших країнах, не уточнюється.

Нагадаємо, Visa та британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut запускають транскордонні миттєві перекази для бізнес-клієнтів у понад 78 країнах та 50 валютах.

Співпраця, яка використовує мережеві можливості Visa Direct, спрямована на вирішення давніх проблем у сфері міжнародних переказів, пропонуючи більш ефективне та економічно вигідне рішення для бізнесу в усьому світі.

Також ми писали, що Revolut, співзасновником якої є українець Влад Яценко, оцінена у $45 млрд в результаті вторинного продажу акцій новим та чинним інвесторам. Ця оцінка закріплює позицію Revolut як однієї з найдорожчих фінтех-компаній Європи.

Продаж акцій, який дозволяє нинішнім співробітникам компанії продати частину своїх акцій, очолюють Coatue і D1 Capital Partners, а також існуючий інвестор Tiger Global.

Крім цього, Revolut приєдналася до Ledger Live як постачальник послуг з купівлі криптовалют.

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Рубрики: FinTechГрошіЄвропаКриптовалютиНовини
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