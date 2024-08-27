Visa сертифікувала технологію біометричних карток IDEX Pay

Компанія IDEX Biometrics, що розробляє рішення для платіжних карток, цифрових гаманців та кібер-аутентифікації, досягла значного успіху зі своїм продуктом IDEX Pay, отримавши сертифікацію від Visa

Рішення для біометричних карток IDEX Pay використовує власну операційну систему компанії в поєднанні з новітнім датчиком відбитків пальців, який включає в себе високопродуктивний захищений елемент SLC38 від Infineon.

Отримання сертифікації Visa є важливим досягненням після суворого тестування біометричних характеристик. Вона гарантує відповідність суворим функціональним стандартам і стандартам безпеки платіжної системи. Ця сертифікація відкриває шлях до масштабного впровадження IDEX Pay в платіжній мережі Visa, яка налічує понад 3 мільярди карток по всьому світу і займає домінуючі позиції на важливих ринках.

Крім того, IDEX Pay вже отримав сертифікат Mastercard, що підвищує його надійність і розширює охоплення ринку.

На Visa та Mastercard припадає 64% з 687 мільярдів щорічних платіжних транзакцій по всьому світу, що забезпечує широке глобальне покриття рішення IDEX Pay.

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Генеральна директорка IDEX Biometrics, Катерина Еклоф, підкреслила це досягнення, заявивши: «IDEX Biometrics є лідером галузі, будучи однією з перших, хто розгорнув сертифіковане біометричне рішення на основі платіжного аплету Visa. Цим ми підтверджуємо відповідність нашого біометричного рішення найвищим стандартам безпеки та функціональності для виробників карток та банків по всьому світу».

Нагадаємо, що Fintech Farm Дмитра Дубілета оголосила про партнерство з Visa. Visa та Fintech Farm підписати меморандум про співпрацю. Вони співпрацюватимуть над розробкою інноваційних цифрових банківських рішень.

Раніше ми писали, що Visa запобігла шахрайським транзакціям на суму $40 млрд. Минулого року компанія Visa запобігла 80 мільйонам шахрайських транзакцій на суму $40 млрд по всьому світу. Це стало можливим завдяки інвестиціям у технології, включаючи штучний інтелект (ШІ).

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За матеріалами: Fintech.Global.