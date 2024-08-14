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Visa шукає стартапи для участі в Visa Inclusive Fintech Accelerator

14.08.2024 17:30
Ольга Деркач
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Visa, світовий лідер у сфері цифрових платежів, у партнерстві з Plug and Play, найбільшою у світі інноваційною платформою, оголошує про початок прийому заявок на участь у другій хвилі програми Visa Inclusive Fintech Accelerator

Visa шукає стартапи для участі в Visa Inclusive Fintech Accelerator

Visa шукає стартапи для участі в Visa Inclusive Fintech Accelerator Фото: unsplash.com

Програма Visa Inclusive Fintech Accelerator покликана прискорити розвиток фінтех-стартапів. Спираючись на успіх першої групи, до якої увійшов 21 засновник з різних країн, що просувають революційні фінтех-рішення, програма Visa Inclusive Fintech Accelerator продовжить свою місію підтримки інноваторів з різних країн у секторі фінансових технологій.

Для першої групи Visa та Plug and Play відібрали динамічні стартапи, які запропонували унікальні перспективи та інноваційні рішення, досягнувши значного прогресу в таких сферах, як інвестиції, залучення клієнтів та партнерство з великими корпоративними клієнтами.

Для другої хвилі Visa та Plug and Play шукають стартапи, які переосмислюють фінансові технології та очолюються засновником, який вважає себе недостатньо представленим та/або прагне обслуговувати сегменти Північної Америки, які недостатньо обслуговуються, та/або продемонстрував пристрасть та відданість ідеї інклюзивності та/або продемонстрував стійкість на своєму шляху у фінтех-просторі.

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«Ми запровадили програму Visa Inclusive Fintech Accelerator, щоб стимулювати інновації та прогрес, підтримуючи різноманітність, — сказала Ванесса Колелла, керівник відділу інновацій та цифрових партнерств Visa. — Ми пишаємося нашою першою групою та усіма їхніми досягненнями і з радістю розпочинаємо пошук другої групи програми, щоб підтримати ще більше різноманітних фінтех-засновників та їхні блискучі ідеї».

Стартапи повинні мати мінімальний життєздатний продукт (MVP), щоб подати заявку на участь у програмі, а також базуватися та вести бізнес у США або Канаді. Відібрані стартапи отримають ексклюзивний доступ до мережі та ресурсів Visa, менторську підтримку від лідерів індустрії, а також можливості для пілотних проектів та стратегічного партнерства з Visa.

Програма акселерації триватиме шість місяців і завершиться презентацією стартапів на саміті Plug and Play у Кремнієвій долині в червні 2025 року.

Нагадаємо, що Visa запобігла шахрайським транзакціям на суму $40 млрд. Минулого року компанія Visa запобігла 80 мільйонам шахрайських транзакцій на суму $40 млрд по всьому світу. Це стало можливим завдяки інвестиціям у технології, включаючи штучний інтелект (ШІ), заявив представник компанії.

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За матеріалами: PR NewsWire.

Рубрики: СтартапиVisaСвітНовини
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