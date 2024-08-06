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Revolut Business вийшов на ринок Азії

06.08.2024 20:00
Дарія Шуть
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Необанк з українським корінням Revolut представляє платформу бізнес-банкінгу на ринку Сінгапуру

Revolut Business

Фото: freepik.com

Revolut запустив свою платформу для бізнесу Revolut Business у Сінгапурі. Це перший ринок фінтех-компанії в Азії.

Revolut Business розроблено як комплексне рішення для управління фінансами, яке зменшує адміністративні завдання, дозволяючи бізнесу зосередитися на зростанні.

Платформа має на меті надати сінгапурським компаніям будь-якого розміру ефективні та доступні інструменти фінансового управління, що полегшують глобальні бізнес-операції.

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Бізнес у Сінгапурі може отримати доступ до Revolut Business через чотири плани: Basic, Grow, Scale та Enterprise. В них доступні такі функції:

  • мультивалютні рахунки;
  • віртуальні та фізичні дебетові картки;
  • звіти про витрати в реальному часі;
  • підтримка понад 25 валют;
  • доступ до понад 150 валют за міжбанківським курсом.

План Basic безкоштовний, тоді як Grow, Scale і Enterprise коштують від 15 сінгапурських доларів, 84 сінгапурських доларів і 417 сінгапурських доларів на місяць відповідно. Однак на честь запуску Revolut пропонує тримісячну пробну версію планів Grow або Scale для сінгапурських компаній.

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Розширення Revolut у Сінгапурі відбулося після значного зростання його роздрібних послуг із подвоєнням річного доходу з 2022 по 2023 роки та швидким впровадженням споживачами асортименту продуктів.

Revolut зараз працює на більш ніж 40 ринках, щомісяця обробляючи трансакції на 13 мільярдів фунтів стерлінгів. Щомісяця до Revolut приєднується в середньому до 20 000 компаній.

Нагадаємо, Revolut, глобальна фінтех-компанія з більш ніж дев’ятьма мільйонами клієнтів у Великобританії та 45 мільйонами у всьому світі, оголосила про отримання банківської ліцензії з обмеженнями від Управління з пруденційного регулювання (PRA), регулятора, відповідального за нагляд за банківським сектором Великобританії.

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За матеріалами Fintech News Singapore

Рубрики: FinTechБанкиГрошіСвітНовини
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