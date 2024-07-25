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Revolut отримав банківську ліцензію у Великобританії

25.07.2024 19:00
Ольга Деркач
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Revolut, глобальна фінтех-компанія з більш ніж дев’ятьма мільйонами клієнтів у Великобританії та 45 мільйонами у всьому світі, оголосила про отримання банківської ліцензії з обмеженнями від Управління з пруденційного регулювання (PRA), регулятора, відповідального за нагляд за банківським сектором Великобританії

Revolut отримав банківську ліцензію у Великобританії

Revolut отримав банківську ліцензію у Великобританії Фото: freepik.com

Зараз Revolut вступає в стадію «мобілізації», яку іноді називають «авторизацією з обмеженнями», що є звичайним кроком для багатьох нових банків у Великій Британії.

Протягом цього обмеженого періоду для британських клієнтів нічого не змінюється, щоб дозволити новим банкам, таким як Revolut, завершити розбудову своїх банківських операцій у Великобританії перед виходом на ринок. До цього часу британські клієнти можуть продовжувати користуватися своїми рахунками електронних грошей Revolut, як і раніше.

«Ми неймовірно пишаємося тим, що досягли цієї важливої віхи на шляху компанії, і ми забезпечимо все, щоб зробити Revolut банком вибору для клієнтів у Великобританії», — сказав Нік Сторонський, генеральний директор Revolut.

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Етап «мобілізації», який іноді називають «авторизацією з обмеженнями», є загальноприйнятим процесом у галузі, через який пройшло багато нових банків: Monzo, Starling, Atom Bank, Zopa Bank, GB Bank та Kroo.

Серед обмежень для уповноважених банків під час «мобілізації»: банки можуть тримати лише 50 000 фунтів стерлінгів від загальної суми депозитів клієнтів.

До завершення етапу мобілізації та запуску британського банку британські клієнти Revolut залишатимуться клієнтами Revolut Ltd, британської установи електронних грошей, що регулюється FCA.

«Сьогоднішнє оголошення є значним кроком вперед для Revolut та наших клієнтів. Бути банком у Великобританії — це величезна відповідальність, і ми будемо невпинно працювати над тим, щоб пропонувати продукти та послуги, які покращують фінансове життя кожного, хто користується Revolut.  Це наступний етап у подорожі Revolut у Великобританії — ми не можемо дочекатися, щоб почати», — сказала Франческа Карлезі, головна виконавча директорка Revolut у Великобританії.

Нагадаємо, що Revolut лідирує за кількістю скарг на шахрайство серед британських банків. Revolut Ltd. відмовив тисячам британських клієнтів у відшкодуванні збитків, завданих їм шахраями, що змусило багатьох з них звернутися до Служби фінансового омбудсмена країни за допомогою у їхніх справах.

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За матеріалами: Revolut.

Рубрики: FinTechБанкиСвітНовиниТехнології
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