Visa інвестувала $11 млрд у розвиток ШІ

Сем Гамільтон, керівник відділу штучного інтелекту та даних у Visa, заявив, що компанія інвестувала $11 млрд у розвиток генеративного штучного інтелекту (GenAI)

Він вважає, що трансформаційні аспекти генеративного штучного інтелекту (GenAI) можуть бути реалізовані лише за допомогою правильних вхідних даних, що подаються в моделі LLM в потрібний час.

Щорічно через мережу Visa проходить понад 300 млрд транзакцій на загальну суму $15 трлн, і тому вона має необхідні дані для введення в ці моделі, щоб підтримувати нові інновації у сфері платежів і не тільки, а також вдосконалювати власні внутрішні можливості.

За словами Гамільтона, лише за останні п’ять років компанія інвестувала $11 млрд у передові технології. Наприклад, завдяки використанню ШІ Visa заблокувала приблизно на 85% більше підозрюваних у шахрайстві транзакцій у Кіберпонеділок минулого року порівняно з 2023 роком.

За словами Гамільтона, «я не можу уявити жодної сфери, яку GenAI не зміг би трансформувати».

«Відбудуться кардинальні зміни, часова шкала ШІ дуже швидка», — сказав він.

За словами Гамільтона, великі мовні моделі (LLM) «добре розвиваються», настільки, що змінюються способи нашої взаємодії з комп’ютерами, еволюціонуючи до стану, коли може здатися, що ми розмовляємо з іншою людиною, а не з машиною.

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«Ми були першою мережею, яка впровадила технологію на основі штучного інтелекту для управління ризиками та шахрайством», — сказав Гамільтон, додавши, що компанія використовує штучний інтелект (ШІ) вже понад три десятиліття.

Наразі технологічна платформа Visa пропонує понад 100 продуктів зі штучним інтелектом.

«Ми готуємося до розгортання штучного інтелекту в усій компанії, щоб забезпечити можливості, які стануть основою наступної хвилі платіжної безпеки», — сказав він.

За його словами, дані мають вирішальне значення, але також і технології – апаратне та програмне забезпечення, яке забезпечує роботу графічних процесорів і LLM, розроблене відповідними фахівцями з аналізу даних та іншими талановитими людьми, які допомагають керувати справжніми інноваціями.

Окрім «закулісного» використання ШІ, Visa також використовує його потенціал для зміни самого процесу покупок, надаючи все більш персоналізовані рекомендації, оскільки агенти штучного інтелекту «вивчають» людей та їхні вподобання.

Він сказав, що «ШІ — це вже не просто інструмент. Це співробітник і партнер у формуванні нашого майбутнього в Visa».

Нагадаємо, що Visa планує здійснити революцію у сфері бізнес-платежів. Visa, світовий лідер у сфері цифрових платежів, об’єднала зусилля з Qashio, спеціалістом з ОАЕ у сфері рішень для управління витратами, щоб запустити інноваційну пропозицію туристичних бізнес-платежів (B2B).

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Джерело: PYMNTS.