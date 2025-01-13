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Обсяг транзакцій блокчейна Біткоїна майже зрівнявся з Visa та перевершив PayPal

13.01.2025 13:00
Ольга Деркач
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Visa опублікувала дослідження, яке показало, що блокчейн Біткоїна обробляє майже такий самий обсяг транзакцій, як платіжна мережа Visa, і перевершив PayPal

Обсяг транзакцій блокчейна Біткоїна майже зрівнявся з Visa та перевершив PayPal

Обсяг транзакцій блокчейна Біткоїна майже зрівнявся з Visa та перевершив PayPal Фото: freepik.com, pngwing.com

Про це повідомляє Cointelegraph у пості в соціальній мережі X.

Варто зазначити, що стейблкоїни навіть перевершили Біткоїн за обсягами транзакцій. Обсяг транзакцій Visa перевищив $10 трлн, стейблкоїни наблизилися до цієї позначки, тоді як Біткоїн дещо відкотився після попереднього підйому. Для порівняння, PayPal обробив понад $1 трлн.

Обсяг транзакцій блокчейна Біткоїна майже зрівнявся з Visa та перевершив PayPal

Експерти пояснюють ці тенденції зростанням прийняття криптовалют у різних галузях. Зокрема, компанії, державні установи та користувачі по всьому світу поступово впроваджують блокчейн-рішення для платежів, що підвищує популярність як децентралізованих активів, так і стейблкоїнів.

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На думку аналітиків, це може свідчити про трансформацію фінансової системи, яка стає більш інклюзивною та орієнтованою на цифрові технології. Відтак, у цій сфері очікуються великі звершення, оскільки криптовалюти продовжують конкурувати з традиційними платіжними системами.

Нагадаємо, що Кійосакі назвав обвал Біткоїна чудовою новиною для інвесторів. Роберт Кійосакі, автор бестселера «Багатий тато, бідний тато», відомий своїми сміливими фінансовими прогнозами, розповів, що нещодавнє падіння Біткоїна може піти на користь інвесторам.

Раніше ми писали, якою буде ціна Біткоїна, коли завершиться бичачий цикл. Біткоїн (BTC) увійшов у 2025 рік з високою волатильністю та підвищеною увагою ринку, а аналітики прогнозують, що цей рік може ознаменувати кінець його поточного бичачого циклу. Згідно з аналізом TradingShot, цінова траєкторія Біткоїна відстежується в рамках логарифмічного каналу зростання (LGC) — моделі, яка надійно фіксує довгострокові моделі зростання Біткоїна.

Крім того, Україна у списку найбільших власників біткоїнів. Одна з найбільших інвестиційних компаній у світі — Fidelity — назвала біткоїн-резерви драйвером крипторинку. При цьому, Україна входить до топу країн за обсягами володіння біткоїнами на державному рівні, поряд із США, Великою Британією та Китаєм. Це підкреслює її стратегічний підхід до інновацій у фінансах та роль у глобальних тенденціях 2025 року.

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Рубрики: BitcoinBlockchainVisaКриптовалютиСвітНовиниPayPal
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