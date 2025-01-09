Якою буде ціна Біткоїна, коли завершиться бичачий цикл — прогноз TradingShot

Біткоїн (BTC) увійшов у 2025 рік з високою волатильністю та підвищеною увагою ринку, а аналітики прогнозують, що цей рік може ознаменувати кінець його поточного бичачого циклу

Згідно з теорією циклів, яка вже більше десяти років точно прогнозує максимуми і мінімуми Біткоїна, очікується, що криптовалюта досягне своєї наступної вершини циклу в $200 000 до листопада 2025 року.

Згідно з аналізом TradingShot, цінова траєкторія Біткоїна відстежується в рамках логарифмічного каналу зростання (LGC) — моделі, яка надійно фіксує довгострокові моделі зростання Біткоїна.

Цей підхід також підтримується лініями тренду Майєра Multiple Bands (MMB) і Pi Cycle, які дають більш глибоке розуміння цінових зон Біткоїна під час ринкових циклів.

MMB Майєра визначають екстремальні значення ціни Біткоїна, при цьому Mayer Top вказує на піковий потенціал під час бичачих ринків, в той час як Mayer Bottom слугує критичним рівнем підтримки.

Лінії тренду Pi Cycle пропонують ще один рівень виміру, визначаючи зону справедливої вартості, де Біткоїн має тенденцію до консолідації перед великими ралі або корекціями.

Аналіз TradingShot показує, що Біткоїн вступає в завершальну фазу свого поточного бичачого циклу. Історичні моделі показують, що попередні три вершини циклу припадали на листопад або грудень 2013, 2017 і 2021 років.

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На 2025 рік аналіз прогнозує вершину циклу в діапазоні від $180 000 до $200 000 до листопада, що відповідає історичній траєкторії та технічним індикаторам криптовалюти.

Однак поточна цінова динаміка Біткоїна не позбавлена проблем. Нещодавня корекція призвела до падіння BTC нижче $100 000, і, за словами торгового експерта Алана Сантани, ця низхідна тенденція може продовжитися до $40 000.

Ведмежі настрої посилюються ще й тим, що інституційний попит, схоже, слабшає. Тривале зниження притоку або початок сильного відтоку може посилити тиск з боку продавців і призвести до ще більшого падіння ціни Біткоїна.

З огляду на це, найближчі місяці будуть вирішальними у визначенні того, чи зможе Біткоїн подолати поточні виклики і реалізувати історичний потенціал бичачого циклу, який аналітики прогнозують на 2025 рік.

Нагадаємо, що Кійосакі назвав обвал Біткоїна чудовою новиною для інвесторів. Він розповів, що нещодавнє падіння Біткоїна може піти на користь інвесторам.

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За матеріалами: Finbold.