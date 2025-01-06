close-btn
PaySpaceMagazine

Що буде з Біткоїном після інавгурації Трампа

06.01.2025 17:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Криптовалютний ринок демонструє високі очікування щодо рекордного зростання ціни Біткоїна (BTC) після інавгурації новообраного президента Дональда Трампа, запланованої на 20 січня

Що буде з Біткоїном після інавгурації Трампа

Що буде з Біткоїном після інавгурації Трампа Фото: pexels.com, pngwing.com

Зокрема, у суботу один із трейдерів на криптобіржі Deribit витратив понад $6 млн на купівлю кол-опціонів (фінансові контракти) із ціною виконання $100 тис., термін дії яких закінчується 28 березня, згідно з даними Amberdata.

«Ця угода свідчить про очікування, що Біткоїн досягне нових максимумів лише через кілька місяців після офіційного вступу Трампа на посаду», — заявили в Amberdata на платформі X.

Трейдери також активно купують опціони з ціною виконання $120 тис., що свідчить про сильні очікування подальшого зростання курсу вище цього рівня. Кол-опціони на $120 тис. наразі є найпопулярнішими на Deribit, із загальною відкритою позицією на суму $1,52 млрд.

Кол-опціон надає покупцеві право придбати базовий актив за фіксованою ціною в майбутньому. Покупці кол-опціонів зазвичай мають оптимістичний погляд на ринок і розраховують отримати непропорційно високий прибуток від очікуваного зростання ціни.

Інтерес до кол-опціонів зростає на тлі спроб Біткоїна повернути позначку $100 тис. На момент написання матеріалу провідна криптовалюта світу торгувалася в межах $99-99,5 тис., що на 8% вище мінімуму 30 грудня, коли курс впав до $91,4 тис.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) Фото: coinmarketcap.com

«Інавгурація та період одразу після неї будуть ідеальним часом для оптимістичних заяв і політик, які можуть стати каталізатором зростання Біткоїна», — зазначив Грег Магадіні, директор із деривативів компанії Amberdata, у щотижневому бюлетені.

Цікаве по темі: Кійосакі оновив прогноз ціни Біткоїна на 2025

Постачальник регульованих криптовалютних індексів CF Benchmarks дотримується схожої думки, але попереджає, що потенційні затримки у розробці політик можуть стримати оптимізм.

«Переформатована SEC під керівництвом, яке підтримує криптовалюти, може знизити ризики правозастосування та сприяти інноваціям. Ці зміни, разом із спрощеними вимогами до дотримання правил, можуть підвищити довіру інвесторів, — зазначили в CF Benchmarks у своєму щорічному звіті для CoinDesk. — Ми вважаємо, що галузева регуляторна база з’явиться, але можливі затримки у впровадженні чи зміни політики можуть тимчасово послабити ринковий оптимізм і створити короткострокову волатильність».

Нагадаємо, що очікування щодо про-криптовалютних регуляторних змін сприяли покращенню настроїв на крипторинку після перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді. Ціна на Bitcoin зросла з близько $70 тис. до нових історичних максимумів понад $108 тис. упродовж кількох тижнів після виборів. Однак у другій половині грудня зростання уповільнилося, ймовірно, через фіксацію прибутків наприкінці року та жорсткі прогнози ФРС щодо процентних ставок.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптовалютні кити скуповують DOGE: прогноз ціни

Ethereum досягне $6 000 — експерт

BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати

За матеріалами coindesk.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн може обвалитися до $78 000 — криптоексперт 06.01.2025

Біткоїн може обвалитися до $78 000 — криптоексперт
Криптовалютні кити скуповують DOGE: прогноз ціни 06.01.2025

Криптовалютні кити скуповують DOGE: прогноз ціни
Ethereum досягне $6 000 — експерт 06.01.2025

Ethereum досягне $6 000 — експерт
BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати 04.01.2025

BlackRock назвав 2 криптовалюти, які варто купувати
6 найуспішніших криптовалют серед 100 найкращих у 2024 році 04.01.2025

6 найуспішніших криптовалют серед 100 найкращих у 2024 році
Кійосакі оновив прогноз ціни Біткоїна на 2025 03.01.2025

Кійосакі оновив прогноз ціни Біткоїна на 2025
Вибір редакції
Всі
Що чекає на криптовалютний ринок у 2025: тренди та прогнози
ТОП статей 31.12.2024

Що чекає на криптовалютний ринок у 2025: тренди та прогнози

 Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні
ТОП статей 27.12.2024

Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні
Останні новини
06.01.2025  20:20

Біткоїн може обвалитися до $78 000 — криптоексперт

 06.01.2025  19:30

Скільки вкладів у банках України перевищують 600 тис. грн — НБУ

 06.01.2025  18:40

Мінфін подовжив термін переходу на нову форму фіскальних чеків

 06.01.2025  17:50

ЄБРР надасть OTP Банку €200 млн кредиту

 06.01.2025  17:00

Що буде з Біткоїном після інавгурації Трампа

 06.01.2025  16:00

НБУ планує змінити правила складання та подання звітності для небанків

 06.01.2025  15:00

Гігантський крах ринку вже тут — Кійосакі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber