Що буде з Біткоїном після інавгурації Трампа

Криптовалютний ринок демонструє високі очікування щодо рекордного зростання ціни Біткоїна (BTC) після інавгурації новообраного президента Дональда Трампа, запланованої на 20 січня

Зокрема, у суботу один із трейдерів на криптобіржі Deribit витратив понад $6 млн на купівлю кол-опціонів (фінансові контракти) із ціною виконання $100 тис., термін дії яких закінчується 28 березня, згідно з даними Amberdata.

«Ця угода свідчить про очікування, що Біткоїн досягне нових максимумів лише через кілька місяців після офіційного вступу Трампа на посаду», — заявили в Amberdata на платформі X.

Трейдери також активно купують опціони з ціною виконання $120 тис., що свідчить про сильні очікування подальшого зростання курсу вище цього рівня. Кол-опціони на $120 тис. наразі є найпопулярнішими на Deribit, із загальною відкритою позицією на суму $1,52 млрд.

Кол-опціон надає покупцеві право придбати базовий актив за фіксованою ціною в майбутньому. Покупці кол-опціонів зазвичай мають оптимістичний погляд на ринок і розраховують отримати непропорційно високий прибуток від очікуваного зростання ціни.

Інтерес до кол-опціонів зростає на тлі спроб Біткоїна повернути позначку $100 тис. На момент написання матеріалу провідна криптовалюта світу торгувалася в межах $99-99,5 тис., що на 8% вище мінімуму 30 грудня, коли курс впав до $91,4 тис.

«Інавгурація та період одразу після неї будуть ідеальним часом для оптимістичних заяв і політик, які можуть стати каталізатором зростання Біткоїна», — зазначив Грег Магадіні, директор із деривативів компанії Amberdata, у щотижневому бюлетені.

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Постачальник регульованих криптовалютних індексів CF Benchmarks дотримується схожої думки, але попереджає, що потенційні затримки у розробці політик можуть стримати оптимізм.

«Переформатована SEC під керівництвом, яке підтримує криптовалюти, може знизити ризики правозастосування та сприяти інноваціям. Ці зміни, разом із спрощеними вимогами до дотримання правил, можуть підвищити довіру інвесторів, — зазначили в CF Benchmarks у своєму щорічному звіті для CoinDesk. — Ми вважаємо, що галузева регуляторна база з’явиться, але можливі затримки у впровадженні чи зміни політики можуть тимчасово послабити ринковий оптимізм і створити короткострокову волатильність».

Нагадаємо, що очікування щодо про-криптовалютних регуляторних змін сприяли покращенню настроїв на крипторинку після перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді. Ціна на Bitcoin зросла з близько $70 тис. до нових історичних максимумів понад $108 тис. упродовж кількох тижнів після виборів. Однак у другій половині грудня зростання уповільнилося, ймовірно, через фіксацію прибутків наприкінці року та жорсткі прогнози ФРС щодо процентних ставок.

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