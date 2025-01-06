Ethereum досягне $6 000 — експерт

Ethereum (ETH) стикається зі стійким опором на рівні $4 000, але технічні індикатори вказують на те, що друга за ринковою капіталізацією криптовалюта, можливо, готується до прориву

Зокрема, відомий експерт з торгівлі криптовалютами Алі Мартінес зазначив, що ETH торгується в рамках висхідного паралельного каналу з червня 2022 року, створюючи модель, яка може прокласти шлях до мети в $6 000.

Висхідний паралельний канал — це бичачий патерн, що сигналізує про більш високі максимуми і мінімуми, вказуючи на стійкий висхідний імпульс і довгостроковий висхідний тренд. Консолідація цін в межах каналу часто створює можливості для купівлі.

Поки канал тримається, це свідчить про продовження зростання і потенційні прориви. Аналітик зазначив, що ціна Ethereum послідовно слідує цій моделі.

Нещодавно Ethereum зіткнувся з опором в районі рівня $4 000, що призвело до тимчасового відкату. Однак середня лінія каналу виступила надійною зоною підтримки, запобігши більш глибокому падінню.

Мартінес заявив, що ця підтримка середньої лінії має вирішальне значення для досягнення рекордно високої мети. Примітно, що ця мета в $6 000 збігається з верхньою межею каналу, що передбачає потенційний сплеск більш ніж на 50% від поточних рівнів.

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Тим часом, інший ціновий прогноз, зроблений експертом з торгівлі криптовалютою під псевдонімом CryptoELITES, підтримав бичачий прогноз для ETH. Аналітик зазначив, що Ethereum вже кілька місяців формує симетричну фігуру трикутника, і зараз актив наближається до ключового рівня опору, який може спровокувати значний висхідний імпульс.

У зв’язку з цим аналітик зазначив, що наступні ключові цілі, на які варто звернути увагу, включають $5 000, $7 500 і, можливо, навіть $15 000, якщо ралі набере достатньої сили.

Наразі наступна ключова ціль Ethereum знаходиться на рівні $4 000, і якщо історична динаміка повториться, цей рівень потенційно може бути досягнутий у січні 2025 року. Зокрема, січень історично є одним з найсильніших місяців для ETH.

Загалом, середня прибутковість Ethereum у січні становить 21,2%. Найвища прибутковість була 78,51% у 2021 році, за нею йшли 52,01% у 2018 році та 39,28% у 2020 році, і всі вони задавали бичачі тенденції.

Однак, від’ємні показники прибутковості мали місце у 2022 (-26,89%) та 2019 (-20,23%) роках, що свідчить про періодичну волатильність.

Нагадаємо, що Ethereum перевершить Біткоїн у першому кварталі. Криптоаналітики та галузеві оглядачі прогнозують, що за перші три місяці 2025 року показники Ethereum будуть кращими, ніж у Біткоїна.

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За матеріалами: Finbold.