Майкл Сейлор озвучив прогноз щодо Ethereum та крипторинку

Майкл Сейлор, колишній CEO MicroStrategy і відомий прихильник Bitcoin, визнав свою помилкову оцінку Ethereum. Раніше він заявляв, що «для Bitcoin немає рівних», але тепер його думка змінилася. Також він поділився думкою щодо подальшого розвитку крипторинку

В інтерв’ю Altcoin Daily 25 грудня 2024 року Сейлор зізнався, що його прогнози щодо регуляторного майбутнього Ethereum були хибними. Тепер він вбачає перспективи для ETH та інших цифрових активів, називаючи це можливим «ренесансом криптовалют».

Політичний вплив і перемога Дональда Трампа

Сейлор пояснив, що оновлення його поглядів пов’язане зі зміною політичного клімату після перемоги Дональда Трампа. Новий президент підтримав криптовалюти, що дало імпульс розвитку галузі та Ethereum.

Сейлор прогнозує два можливі сценарії для крипторинку:

Bitcoin як єдиний товар. У цьому випадку Ethereum та інші активи залишаються в регуляторній невизначеності;

уінець «війни проти крипти». У цьому варіанті з’являється чітка регуляторна база, яка сприяє інноваціям і зростанню.

Сейлор вважає другий сценарій більш ймовірним, що відкриє шлях до розвитку всієї екосистеми цифрових активів.

Цікаве по темі: Ethereum перевершить Біткоїн у першому кварталі — аналітики

Ренесанс Ethereum і токенізація

Сейлор прогнозує значний розвиток Ethereum у разі сприятливого регуляторного середовища, зокрема створення нових цифрових активів, від стейблкоїнів до токенізованих цінних паперів. Також його оцінка Bitcoin майже не змінилася.

«Я б сказав, що мій прогноз щодо Біткоїна не надто відрізняється… але я думаю, що головна зміна полягає у тому, що ви можете побачити, як $500 трлн звичайних активів будуть перетворені на цифрові активи», — сказав Сейлор.

Також ця перспектива збігається з баченням BlackRock, яка вже інвестує у токенізацію через фонд BUIDL у партнерстві з Securitize. Ця перспектива має наслідки для корпоративних стратегій.

Saylor is pivoting from a zero sum Bitcoin-maxi future to a positive sum future where we see an Ethereum Renaissance This opens the door for a corporate ETH treasury playbook to complement MSTR’s BTC strategy The spotlight will shift to ETH in 2025 🚀 https://t.co/8Hdzr0ay0G — VivekVentures.eth 🦇🔊 (@VivekVentures) December 27, 2024

Майбутнє криптовалют

Сейлор підкреслив, що чіткі регуляції сприятимуть зростанню цифрової економіки, розвитку бірж, гаманців та застосунків. Він також передбачає масову токенізацію, де акції провідних компаній, як-от Google і Apple, стануть доступними через блокчейн.

Ця зміна в поглядах Сейлора на Ethereum є важливим моментом для криптоіндустрії, що сигналізує про більш інклюзивну екосистему в майбутньому. У 2025 році увага до Ethereum може значно зрости, впливаючи на корпоративні інвестиційні стратегії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи справдилися прогнози експертів щодо цін на Біткоїн у 2024

Аналітик назвав криптовалюту, яка перевершить Біткоїн та Ethereum

Аналітики попереджають, що Біткоїн впаде до $60 000

За матеріалами finbold.com.