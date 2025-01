Майкл Сейлор озвучив прогноз щодо Ethereum та крипторинку

Майкл Сейлор, колишній CEO MicroStrategy і відомий прихильник Bitcoin, визнав свою помилкову оцінку Ethereum. Раніше він заявляв, що «для Bitcoin немає рівних», але тепер його думка змінилася. Також він поділився думкою щодо подальшого розвитку крипторинку

В інтерв’ю Altcoin Daily 25 грудня 2024 року Сейлор зізнався, що його прогнози щодо регуляторного майбутнього Ethereum були хибними. Тепер він вбачає перспективи для ETH та інших цифрових активів, називаючи це можливим «ренесансом криптовалют».

Сейлор пояснив, що оновлення його поглядів пов’язане зі зміною політичного клімату після перемоги Дональда Трампа. Новий президент підтримав криптовалюти, що дало імпульс розвитку галузі та Ethereum.

Сейлор прогнозує два можливі сценарії для крипторинку:

Сейлор вважає другий сценарій більш ймовірним, що відкриє шлях до розвитку всієї екосистеми цифрових активів.

Сейлор прогнозує значний розвиток Ethereum у разі сприятливого регуляторного середовища, зокрема створення нових цифрових активів, від стейблкоїнів до токенізованих цінних паперів. Також його оцінка Bitcoin майже не змінилася.

Також ця перспектива збігається з баченням BlackRock, яка вже інвестує у токенізацію через фонд BUIDL у партнерстві з Securitize. Ця перспектива має наслідки для корпоративних стратегій.

Saylor is pivoting from a zero sum Bitcoin-maxi future to a positive sum future where we see an Ethereum Renaissance

This opens the door for a corporate ETH treasury playbook to complement MSTR’s BTC strategy

The spotlight will shift to ETH in 2025 🚀 https://t.co/8Hdzr0ay0G

— VivekVentures.eth 🦇🔊 (@VivekVentures) December 27, 2024