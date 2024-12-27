Аналітик назвав криптовалюту, яка перевершить Біткоїн та Ethereum

Криптоаналітик EGRAG Crypto вважає що одна з криптовалют може випередити лідерів ринку — Біткоїн та Ethereum

На думку аналітика, цією криптовалютою може стати XRP. Він прогнозує, що домінування XRP може підштовхнути ринкову капіталізацію до $1,56 трлн, що відповідає ціні $27,2.

Наразі домінування XRP становить 3,93%, але EGRAG вважає, що воно зростатиме. XRP вже перевищив рівень Фібоначчі 0,382 і рухається до 0,5 на рівні 5,57%. Подолання цього рівня може відкрити шлях до домінування на ринку.

Гендиректор Ripple Бред Гарлінгхаус прогнозував капіталізацію крипторинку на рівні $5 трлн до кінця 2024, але ринкові корекції відсунули цей термін.

Наразі загальна капіталізація крипторинку становить $3,41 трлн, що залишає достатньо місця для зростання. EGRAG вважає, що ця цифра може зрости до піку в $5,42 трлн (Fib. 1,414) або навіть до $7,25 трлн (Fib. 1,618), причому XRP займе значну частину цього показника.

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Він представив кілька рівнів домінування ринкової капіталізації XRP і відповідні сценарії оцінки альткоїна. Ці рівні можуть підштовхнути ціну XRP до діапазону від $10,8 до $27,2.

Якщо загальна капіталізація крипторинку досягне $5,42 трлн, а XRP буде домінувати на ринку на рівні 11,44%, то XRP може бути оцінений у $619,61 млрд. Це означає ціну в $10,8.

Однак, якщо загальна капіталізація крипторинку зросте до $7,25 трлн, оцінка XRP на рівні домінування 11,44% зросте до $828,80 млрд, що підштовхне її ціну до $14,5.

Тим часом, більш високий рівень домінування в 15,22% підвищить ринкову капіталізацію XRP до $824,68 млрд, якщо загальна ринкова капіталізація криптовалют становить $5,42 трлн. Це призведе до зростання ціни токена до $14,4. Якщо капіталізація крипторинку зросте до $7,25 трлн, оцінка XRP може сягнути $1,10 трлн, а ціна — $19,2.

Тим не менш, найбільш амбітний сценарій передбачає, що XRP досягне 21,5% домінування. За цієї умови загальна ринкова капіталізація криптовалют становитиме $5,42 трлн, а ринкова капіталізація XRP — $1,16 трлн, що призведе до ціни токена на рівні $20,26.

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Однак, якщо світова капіталізація крипторинку досягне $7,25 трлн, капіталізація XRP може зрости до $1,56 трлн з домінуванням на ринку в 21,5%, що дорівнюватиме ціні в $27,2. Цікаво, що EGRAG наполегливо прогнозує, що XRP має потенціал досягти рівня $27.

Остаточний прогноз домінування XRP на рівні 21,5% все ще нижчий за історичний пік. У бичачому циклі 2017/2018 років домінування зросло з 1,44% у січні 2017-го до 31,33% у травні 2017-го.

EGRAG зазначив кілька причин для очікуваного зростання: менша ринкова капіталізація сприяє швидшому зростанню XRP порівняно з BTC і ETH, а VRVP показує розрив вище 4,30%, що означає мінімальний опір. Зараз XRP має домінування 3,93% і торгується на рівні $2,17.

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За матеріалами: The Crypto Basic.