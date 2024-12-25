2 криптовалюти, які досягнуть ринкової капіталізації в $1 млрд у 2025

З наближенням кінця 2024 року ринок криптовалют залишається ландшафтом різкої волатильності, що створює як виклики, так і можливості для трейдерів та інвесторів

У той час як широкі розпродажі та ведмежі настрої домінують у загальному наративі, кілька альткоїнів кидають виклик обставинам, набираючи обертів завдяки фундаментальним показникам, майбутнім оновленням та зростаючій підтримці спільноти.

Ці цифрові активи позиціонують себе як такі, що можуть досягти значного зростання ринкової капіталізації в міру того, як з’являються ознаки стабілізації ринку.

Horizen (ZEN)

Horizen набирає обертів, оскільки позиціонує себе як потенційний кандидат на досягнення ринкової капіталізації в $1 млрд у 2025 році. Ціна ZEN за останній тиждень зросла на 157%, а обсяг торгів перевищив $320 млн за 24 години.

Зростання сталося після того, як Grayscale подала до SEC форму 8-K для свого фонду Horizen Trust. Фонд провів приватний випуск 3,56 мільйона акцій, які забезпечені 304 034 токенами ZEN на суму $4,71 мільйона. Це свідчить про зростання інтересу інституційних інвесторів до цієї криптовалюти.

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Зростання ціни також можна пояснити кількома факторами, включаючи зростання довіри на ринку і приплив інвесторів, які прагнуть заробити на регульованому інвестиційному інструменті.

Ще одним фактором, що підживлює бичачий прогноз, є те, що Horizen нещодавно зазнав халвінгу в грудні 2024 року і планує перейти від Proof of Work до Proof of Stake в 2025 році, що збільшить дефіцит в рамках нової токеноміки.

Conflux (CFX)

Conflux набирає обертів, наближаючись до ринкової капіталізації в $1 млрд, яка наразі оцінюється в $800 млн. За останні 24 години токен зафіксував зростання на 8,31%, що було підтримано високими обсягами торгів у розмірі $53,67 млн.

Значне зростання відкритого інтересу на 11,49%, до $33,88 млн, підкреслює зростаючу активність інвесторів і впевненість у майбутньому русі цін на CFX. На Binance довгі позиції на CFX домінують, а співвідношення довгих і коротких позицій перевищує 2:1, що свідчить про бичачі настрої серед трейдерів.

З огляду на те, що ширший ринок демонструє ознаки відновлення і підвищений попит на CFX, токен має всі шанси досягти $1 млрд капіталізації.

Раніше ми писали, чи досягне Dogecoin $1 у 2025 році. Dogecoin (DOGE), популярна криптовалюта, натхненна мемами, залишається однією з найбільш інтригуючих монет на ринку, оскільки інвестори спекулюють на її здатності зрости до $1 до 2025 року.

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За матеріалами: Finbold.