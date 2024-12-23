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2 криптовалюти, які досягнуть ринкової капіталізації в $5 млрд

23.12.2024 19:40
Дарія Шуть
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З наближенням 2025 року ринок криптовалют залишається ландшафтом волатильності та можливостей, що привертає увагу як трейдерів, так і інвесторів

2 криптовалюти, які досягнуть ринкової капіталізації в $5 млрд

Фото: freepik.com

На тлі повсюдних розпродажів і ведмежого прогнозу, обрана група альткоїнів кидає виклик обставинам, набирає обертів і позиціює себе як важливу віху на шляху до значних досягнень.

Серед найбільш помітних — Kaspa (KAS) та Algorand (ALGO), два цифрові активи, які можуть перевищити поріг ринкової капіталізації в $5 млрд. Ці прогнози ґрунтуються на стійких бичачих настроях, висхідному впровадженні екосистеми та впливі інфляції пропозиції, яка може сприяти зростанню ринкової капіталізації, навіть якщо рух цін залишатиметься стабільним.

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Algorand (ALGO)

Algorand, з поточною ринковою капіталізацією $2,71 млрд, стає сильним претендентом на досягнення оцінки в $5 млрд у 2025 році. За даними DefiLlama, загальна зафіксована вартість Algorand (TVL) зросла на 25%, піднявшись з $117 млн 22 листопада до $147 млн, що підкреслює зростальне прийняття її додатків для децентралізованих фінансів (DeFi).

Аналітики прогнозують, що до 2025 року ALGO може досягти історичного максимуму в $2,60, що становить потенційний 600% приріст від його поточної ціни в $0,3263.

Дані по деривативах від CoinGlass ще більше підтверджують цей бичачий прогноз: обсяг торгів зріс на 21,84% до $610,7 млн, а співвідношення довгих і коротких позицій на Binance склало 2,349, що свідчить про зростання довіри інвесторів до криптовалюти.

Завдяки регулярному оновленню мережі та все більшій ролі в DeFi і NFT, Algorand закріплює за собою статус цифрового активу, на який варто звернути увагу, що робить цільовий показник в $5 млрд цілком реальним.

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Kaspa (KAS)

Kaspa, що зараз торгується на рівні $0,1246 з ринковою капіталізацією $3,16 млрд, демонструє багатообіцяльні ознаки бичачого імпульсу, оскільки консолідується між $0,12 і $0,19, при цьому очікуються значні прориви при перевищенні $0,19.

Після формування свого історичного максимуму в $0,2075 в серпні, Kaspa підтримує стабільну активність, позиціонуючи себе для подальших висхідних рухів.

Також дані по деривативах малюють бичачу картину. Співвідношення довгих і коротких позицій на Binance, ключовий індикатор ринкових настроїв, становить 3,9334, причому провідні трейдери також віддають перевагу довгим позиціям, співвідношення яких становить 1,1926.

Завдяки зростаючому впровадженню та зростаючому імпульсу в поєднанні зі сприятливими ринковими умовами та спекуляціями на основі деривативів, KAS має всі шанси досягти ринкової капіталізації в $5 млрд до 2025 року, закріпивши своє місце серед криптовалют з найвищими показниками ефективності.

Раніше ми писали про 2 криптовалюти, які сягнуть ринкової капіталізації в $10 млрд.

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