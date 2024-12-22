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2 криптовалюти, які сягнуть ринкової капіталізації в $10 млрд

22.12.2024 10:00
Дарія Шуть
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Наприкінці 2024 року ринок криптовалют знову демонструє свою динамічність і волатильність, привертаючи увагу трейдерів та інвесторів, які намагаються зорієнтуватися в мінливих трендах

2 криптовалюти, які сягнуть ринкової капіталізації в $10 млрд

Фото: freepik.com

Після млявого початку грудня світовий ринок криптовалют різко відновився, і Біткоїн (BTC) піднявся до нового історичного максимуму, що породило новий оптимізм у просторі цифрових активів, попри невеликий відкат.

Оскільки над традиційними фінансовими ринками продовжує нависати невизначеність, криптовалютний простір, схоже, стоїть на порозі масштабного «бичачого» циклу. Ці настрої особливо сприятливі для кількох криптовалют, які наближаються до значних віх ринкової капіталізації, в тому числі до помітної позначки в $10 млрд.

Такі прогнози зумовлені не лише продовженням ширшого бичачого ралі, але й впливом високої інфляції пропозиції, яка може сприяти зростанню ринкової капіталізації, навіть якщо рух цін залишатиметься відносно помірним.

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Aave (AAVE)

AAVE стає головним претендентом на досягнення ринкової капіталізації в $10 млрд у 2025 році завдяки своєму домінуванню в галузі децентралізованих фінансів (DeFi), розширенню партнерських відносин та висхідному інтересу інвесторів.

Наразі Aave займає 45% ринку кредитування DeFi, залишаючись беззаперечним лідером, що підтримується загальним обсягом заблокованої вартості (TVL) у $22,4 млрд.

Зростанню протоколу сприяють ключові партнерства, в тому числі його інтеграція з Linea. У поєднанні з ширшим відскоком крипторинку, подоланням Біткоїном ключових віх, міцними фундаментальними показниками Aave та постійним розширенням, він може потенційно подвоїти свою поточну ринкову капіталізацію у $5,5 млрд.

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Протокол NEAR (NEAR)

Шлях NEAR Protocol до ринкової капіталізації в $10 млрд залежить від його базової ринкової сили і поліпшення настроїв інвесторів. Попри зниження обсягу торгів деривативами на 5,56% (до $635,54 млн) і падіння відкритого інтересу на 10,9% (до $356,57 млн), ключові індикатори демонструють бичачий підтекст.

Співвідношення довгих і коротких позицій на найбільших біржах, таких як Binance (4,72) та OKX (2,52), залишається стабільно позитивним, що свідчить про високу довіру з боку покупців. Також нещодавні ліквідації NEAR сприяють довгим позиціям, що підкреслює стійкий бичачий імпульс, попри короткострокову обережність ринку.

Надійні кейси використання NEAR на основі DeFi і штучного інтелекту в поєднанні з накопиченням інвесторів біля ключових рівнів підтримки свідчать про прорив. Аналітики очікують відскоку від рівня $6, за яким наступить зростання до $8-9, що потенційно може підштовхнути ринкову капіталізацію до позначки $10 млрд.

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За матеріалами Finbold

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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