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5 монет, які варто розглянути до купівлі вже сьогодні

20.12.2024 21:20
Микола Деркач
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У цьому матеріалі ми розглянемо п’ять перспективних, на думку фахівців Bitcoinist, альткоїнів, які мають всі шанси злетіти вже найближчим часом

5 монет, які варто розглянути до купівлі вже сьогодні

5 монет, які варто розглянути до купівлі вже сьогодні Фото: freepik.com

Injective (INJ)

Injective — це масштабований блокчейн-протокол із швидкістю до 100 000 транзакцій на секунду, що пропонує нульові комісії за газ і підтримку крос-ланцюгів. INJ займає важливе місце в екосистемі DeFi та має потенціал для значного зростання під час наступного криптовалютного бичачого імпульсу на ринку.

Aureal One (DLUME)

Aureal One — блокчейн-платформа з інноваційними Zero-Knowledge Rollups, що забезпечують швидкі транзакції без комісій. Її екосистема включає флагманські проєкти Darklume та Clash of Tiles. Платформа пропонує інвесторам перспективний токен DLUME на етапі ICO за $0,0009 із прогнозованим зростанням до $0,01.

Maker (MKR)

Maker — ключовий токен в екосистемі DeFi, що забезпечує стабільність стейблкоїна DAI. Управління протоколом відбувається децентралізовано, що дає власникам MKR можливість адаптувати його до ринкових змін. MKR є перспективним, хоч і досить ризиковим активом для інвесторів.

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DexBoss (DEBO)

DexBoss — інноваційна платформа, яка поєднує традиційні та децентралізовані фінанси. Вона пропонує інструменти для стейкінгу, торгівлі та отримання пасивного доходу з низькими комісіями. DEBO має потенціал для значного зростання під час наступного бичачого ринку.

yPredict (YPRED)

yPredict — платформа, що використовує штучний інтелект для прогнозування ринкових тенденцій. Її токен YPRED, побудований на ланцюжку Polygon, пропонує унікальні можливості для інвесторів завдяки поєднанню предиктивної аналітики та блокчейн-технологій.

Криптовалюти, особливо альткоїни на ранніх етапах розвитку, є високоризиковими активами. Вони можуть принести значні прибутки, але також пов’язані із суттєвими ризиками. Перед купівлею таких активів важливо провести ретельний аналіз, оцінити проєкти та перспективи. Якщо у вас недостатньо досвіду, варто звернутися до кваліфікованих експертів для отримання професійних порад.

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За матеріалами bitcoinist.com.

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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