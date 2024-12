Чи впаде Біткоїн нижче $90 тис. та чого чекати у 2025

Вперше за багато тижнів торги в п’ятницю, 20 грудня, підняли питання про те, чи продовжить Біткоїн (BTC) злітати, чи почне стрімко падати. Наразі ми можемо спостерігати низхідну тенденцію

Зокрема, незважаючи на те, що за кілька днів до цього, 17 грудня, ціна BTC перевищувала $108 000, вона впала до $92 398 — на 9,52% за 24 години.

Хоча за останні тижні ціна дещо змістилася, $92 тис. неодноразово називали останньою зупинкою перед падінням до $85 тис., зокрема, відомий криптовалютний аналітик Алі Мартінес (Ali Martinez).

Якщо імпульс суттєво не зміниться, BTC знаходиться у значній небезпеці більш глибокого обвалу, оскільки він вже опустився нижче найвищої зони підтримки біля $95 тис. і тестує рівень $92 тис. Якщо він впаде ще нижче, його наступний потенційний рівень відскоку буде трохи вище $88 000.

Крім того, Сет, криптовалютний і фондовий аналітик, який зазначив, що корекція є «нормальною і здоровою», також вважає, що величезна ліквідація рано вранці 20 грудня може забезпечити «ліквідаційну весну» для нового ралі.

#Bitcoin possible path. what do you think? This is the 12H chart. $BTC consolidation is normal and healthy. Been warning you about this since Nov.

Not financial advice

DYOR https://t.co/1luP6bYwDn pic.twitter.com/BBarkggJ0o

— Seth (@seth_fin) December 20, 2024