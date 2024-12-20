Чи впаде Біткоїн нижче $90 тис. та чого чекати у 2025

Вперше за багато тижнів торги в п’ятницю, 20 грудня, підняли питання про те, чи продовжить Біткоїн (BTC) злітати, чи почне стрімко падати. Наразі ми можемо спостерігати низхідну тенденцію

Зокрема, незважаючи на те, що за кілька днів до цього, 17 грудня, ціна BTC перевищувала $108 000, вона впала до $92 398 — на 9,52% за 24 години.

Хоча за останні тижні ціна дещо змістилася, $92 тис. неодноразово називали останньою зупинкою перед падінням до $85 тис., зокрема, відомий криптовалютний аналітик Алі Мартінес (Ali Martinez).

Чи може Біткоїн дійсно впасти нижче $90 000?

Якщо імпульс суттєво не зміниться, BTC знаходиться у значній небезпеці більш глибокого обвалу, оскільки він вже опустився нижче найвищої зони підтримки біля $95 тис. і тестує рівень $92 тис. Якщо він впаде ще нижче, його наступний потенційний рівень відскоку буде трохи вище $88 000.

Крім того, Сет, криптовалютний і фондовий аналітик, який зазначив, що корекція є «нормальною і здоровою», також вважає, що величезна ліквідація рано вранці 20 грудня може забезпечити «ліквідаційну весну» для нового ралі.

#Bitcoin possible path. what do you think? This is the 12H chart. $BTC consolidation is normal and healthy. Been warning you about this since Nov. Not financial advice

DYOR https://t.co/1luP6bYwDn pic.twitter.com/BBarkggJ0o — Seth (@seth_fin) December 20, 2024

Незважаючи на, здавалося б, жахливу ситуацію, варто зазначити, що поточні показники BTC відображають реакцію монети на інші нещодавні зовнішні катаклізми, і якщо це дзеркальне відображення продовжиться, криптовалюта, ймовірно, відскочить.

Спад, зафіксований на момент публікації, за всіма ознаками, був спричинений жорсткими заявами Федеральної резервної системи щодо 2025 року. Зокрема, ФРС повідомила, що тепер очікує вищого рівня інфляції та меншої кількості знижень процентних ставок протягом наступних 12 місяців, ніж прогнозувалося раніше, перекресливши тим самим попередні настрої, які переважали на ринку.

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Чому BTC все ще може зрости у 2025 році

Протягом 2024 року Біткоїн щонайменше тричі демонстрував подібну бурхливу і ведмежу реакцію на зовнішні шоки. І на початку серпня, і на початку вересня відбулися глибокі, але короткочасні падіння на новинах про слабкість ринку праці та виробничого сектору.

Аналогічно, BTC пережив різке падіння під час операції «True Promise 2», більш відомої як жовтнева ракетна атака Ірану на Ізраїль.

Ці історичні приклади вказують на те, що нинішній спад, швидше за все, буде ефемерним і що в довгостроковій перспективі шлях монети вгору залишається безперешкодним. Тому малоймовірно, що нещодавні прогнози щодо ціни криптовалюти на рівні $250 000, $350 000 і навіть $800 000 у наступному році виявилися недійсними.

Водночас, вони відкривають двері для деяких довгострокових проблем, оскільки, незважаючи на те, що вони не скасовують бичачий ринок 2024 року, вони розвінчали аргумент про те, що Біткоїн є активом-притулком, подібним до золота, принаймні, на даний момент.

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За матеріалами finbold.com.