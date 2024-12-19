Біткоїн досягне $200 тис. до середини 2025 року — аналітики Bitfinex

Аналітики Bitfinex заявили, що зростання інституційного впровадження Біткоїна створить сильний тиск з боку попиту, що зробить падіння ціни Біткоїна у 2025 році коротким і тимчасовим

Вони прогнозують, що в кращому випадку Біткоїн подвоїться в ціні до червня 2025 року.

Аналітики Bitfinex заявили в ринковому звіті від 17 грудня, що їхня мінімальна оцінка ціни «становить $145 000 до середини 2025 року, а за сприятливих умов потенційно може зрости до $200 000».

«Ми вважаємо, що будь-які корекції у 2025 році залишатимуться помірними завдяки притоку інституційного капіталу», — зазначають аналітики.

Вони відзначили, що, хоча в першому кварталі 2025 року очікується волатильність Біткоїна, більш широка тенденція свідчить про подальше зростання цін, зумовлене постійним притоком коштів у спотові біржові фонди (ETF), що торгують біткоїнами, а також зростанням глобального та інституційного прийняття.

За даними Farside Investors, з моменту запуску Біткоїн-ETF в США в січні в них було вкладено близько $36 млрд.

«Біткоїн-ETF — одна з найбільших когорт власників біткоїнів, яка налічує понад 1,13 мільйона BTC», — зазначають аналітики.

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Ціна Біткоїна за словами партнера Castle Island Ventures Ніка Картера, може зрости майже в дев’ять разів у довгостроковій перспективі.

«У довгостроковій перспективі я очікую, що ціна Біткоїна зрівняється з ринковою ціною золота, що дозволить оцінити Біткоїн на рівні $900 000», — сказав Картер.

Енді Едстром заявив, що він вже «намагається звикнути до того, що 1000 доларів — це менше, ніж 1% зміни ціни Біткоїна».

Аналітики Bitfinex заявили, що якщо Біткоїн повторить цикл 2021 року з приблизно 40-відсотковим зростанням вище своїх ковзних середніх, то потенційно він може «досягти близько $339 000».

«У менш вірогідному сценарії, коли розширений цикл 2017 року повториться з аналогічним зниженням прибутковості, Біткоїн може досягти піку в районі $290 000 на початку 2026 року», — зазначили вони.

Тим часом, можливість того, що нова адміністрація обраного президента США Дональда Трампа створить стратегічний резерв біткоїнів у США, змушує криптоіндустрію припускати, що ринковий наратив може перейти на незвідану територію.

«Якщо одна країна створить стратегічний резерв біткоїнів, ви можете попрощатися з 4-річними циклами», — заявив криптоаналітик Тайлер Дерден.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах 5 листопада сенатор Синтія Ламміс, яка підтримує криптовалюту, заявила, що буде просувати законодавство, яке дозволить уряду США купувати Біткоїн і зберігати його протягом щонайменше 20 років.

Нагадаємо, що Біткоїн досягне $400 000 до 2026 року. Незважаючи на корекцію, аналітики зберігають оптимізм щодо довгострокових перспектив Біткоїна, прогнозуючи досягнення потенційного піку в $400 000 до 2026 року.

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За матеріалами: CoinTelegraph.