close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки грошей на рахунках українців — дослідження ФГВФО

24.08.2025 10:00
Микола Деркач

Станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 482,6 млрд грн, що на 3,9 млрд грн більше за показник попереднього місяця

Скільки грошей на рахунках українців — дослідження ФГВФО

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 серпня 2025 року:

  • вклади у національній валюті – 959,7 млрд грн (-0,2 млрд грн за липень 2025 року);
  • вклади в іноземній валюті – 522,9 млрд грн (+4,2 млрд грн за липень 2025 року).
Скільки грошей на рахунках українців — дослідження ФГВФО

Фото: fg.gov.ua

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 серпня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,3%. Сума їх вкладів становила 167,7 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 серпня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Скільки грошей на рахунках українців — дослідження ФГВФО

Фото: fg.gov.ua

Читайте також: Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Скільки грошей на рахунках українців — дослідження ФГВФО

Фото: fg.gov.ua

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Скільки грошей на рахунках українців — дослідження ФГВФО

Фото: fg.gov.ua

«Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн», — написали у ФГВФО.

Довідково: усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 серпня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кількість банківських відділень в Україні стрімко падає — НБУ

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

Скільки заробили українські банки у 2025 — звіт НБУ

Рубрики: АналітикаБанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки грошей із держбюджету пішло на соціальні видатки та ЗСУ у 2025 23.08.2025

Скільки грошей із держбюджету пішло на соціальні видатки та ЗСУ у 2025
2 акції з вигідними дивідендами, які варто купити зараз 23.08.2025

2 акції з вигідними дивідендами, які варто купити зараз
Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот 22.08.2025

Скільки заробили українські банки у 2025 — Опендатабот
Криптотрейдер втратив $500 тис. за 2 години, торгуючи цією криптовалютою 21.08.2025

Криптотрейдер втратив $500 тис. за 2 години, торгуючи цією криптовалютою
НБУ презентував нову банкноту номіналом 20 гривень 21.08.2025

НБУ презентував нову банкноту номіналом 20 гривень
Скільки українці витрачають грошей через картки — статистика НБУ 20.08.2025

Скільки українці витрачають грошей через картки — статистика НБУ
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  13:00

Apple готується випустити новий бюджетний iPhone: що відомо

 Сьогодні  11:30

MetaMask запустить власний стейблкоїн mUSD

 Сьогодні  10:00

Скільки грошей на рахунках українців — дослідження ФГВФО

 23.08.2025  13:00

6 галузей, які вже перебувають у рецесії

 23.08.2025  11:30

Скільки грошей із держбюджету пішло на соціальні видатки та ЗСУ у 2025

 23.08.2025  10:00

2 акції з вигідними дивідендами, які варто купити зараз

 22.08.2025  19:40

Київстар підписав угоду про партнерство з Google

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.