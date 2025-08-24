Скільки грошей на рахунках українців — дослідження ФГВФО

Станом на 1 серпня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 482,6 млрд грн, що на 3,9 млрд грн більше за показник попереднього місяця
Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 серпня 2025 року:
- вклади у національній валюті – 959,7 млрд грн (-0,2 млрд грн за липень 2025 року);
- вклади в іноземній валюті – 522,9 млрд грн (+4,2 млрд грн за липень 2025 року).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 серпня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,3%. Сума їх вкладів становила 167,7 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
На 1 серпня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:
Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:
Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:
«Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн», — написали у ФГВФО.
Довідково: усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 серпня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.
