АМКУ виявив ознаки монополії у Blablacar

Антимонопольний комітет України повідомив про виявлення ознак порушення конкурентного законодавства у діяльності ТОВ «І-ТРЕВЕЛС», яке управляє платформою BlaBlaCar. Регулятор вважає, що компанія могла зловживати своїм ринковим становищем. Товариство отримало два місяці для усунення зафіксованих порушень

Про це інформує пресслужба АМКУ.

Так, 19 грудня 2024 року Антимонопольний комітет України надав рекомендації ТОВ «І-ТРЕВЕЛС» щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого ч. 1 статті 13, п. 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку надання послуги спільного використання автомобілів за допомогою онлайн-платформ, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів.

Комітетом за власною ініціативою наразі здійснюється контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку надання послуг спільного використання автомобілів за допомогою онлайн-платформ.

Зазначається, що під час вказаного контролю Комітет встановив, що ТОВ «І-ТРЕВЕЛС», яке управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок Blablacar, що є доступною на вебсайті, на мобільній версії сайту та у вигляді мобільного застосунку , має ознаки такого, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку надання послуги спільного використання автомобілів за допомогою онлайн-платформ.

Також окремо Комітет дослідив питання порядку встановлення, сплати та повернення сервісного збору за користування сервісами цієї платформи. Наразі Товариство не надало належного пояснення механізму ціноутворення сервісного збору.

Цікаве по темі: АМКУ дозволив Сергію Тігіпку купити Ідея Банк

Також Комітет виявив, що за однакових умов скасування бронювання поїздки пасажиром (тобто не з вини водія) одному пасажиру, на власний розсуд товариства, повернуто сервісний збір, а іншому — ні. При цьому ТОВ «І-ТРЕВЕЛС» не інформує пасажирів, на момент отримання послуги (а саме сплати сервісного збору), про всі критерії / умови повернення такого збору.

З огляду на це, дії товариства з встановлення сервісного збору за користування сервісами вищезазначеної платформи без належного економічного обґрунтування, а також нечіткі умови повернення цього збору пасажирам можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, що містить ознаки порушення, передбаченого частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.

Оскільки зайняття суб’єктом господарювання монопольного (домінуючого) становища на ринку покладає на нього особливу відповідальність, зокрема, перед його споживачами, Комітет надав обов’язкові до розгляду рекомендації ТОВ «І-ТРЕВЕЛС» щодо припинення зазначених дій протягом двох місяців з дня отримання цих рекомендацій.

У разі невиконання цих рекомендацій ТОВ «І-ТРЕВЕЛС» у встановлений строк, Комітет розпочне провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

АМКУ оштрафував відомого оператора АЗС на 12 млн грн

Співвласник АТБ купить енергокомпанію — АМКУ дав дозвіл

АМКУ оштрафував мережу АЗК KLO на 5,2 млн грн: причина