close-btn
PaySpaceMagazine

АМКУ дозволив Сергію Тігіпку купити Ідея Банк

13.12.2024 10:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 12 грудня надав Сергію Тігіпку, акціонеру групи «ТАС», дозвіл на непряме придбання 100% акцій акціонерного товариства «Ідея Банк»

АМКУ дозволив Сергію Тігіпку купити Ідея Банк

АМКУ дозволив Сергію Тігіпку купити Ідея Банк Фото: wikipedia.org

Про це Forbes повідомила пресслужба групи «ТАС».

Отримання дозволу АМКУ є ключовим етапом у реалізації угоди між групою «ТАС» та польською компанією Getin Holding щодо придбання акцій «Ідея Банку», зазначено у повідомленні.

Для повного завершення угоди необхідне ще погодження Національного банку України (НБУ) на набуття істотної участі в банку. Пресслужба «ТАС» повідомила, що всі необхідні документи вже передані на розгляд регулятора, і наразі очікується рішення НБУ.

Нагадаємо, що 2 травня польський Getin Holding отримав рішення Комітету з питань нагляду та регулювання банківської діяльності, оверсайт-нагляду за платіжними системами НБУ від 29 квітня цього року з вимогою відчуження Getin Holding 323 072 875 акцій Ідея Банку.

Цікаве по темі: Купує і будує заводи: група «ТАС» Тігіпка розширює бізнес

18 жовтня 2024 року правління Getin Holding та Група «ТАС» підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку Україна. Покупцем 100% акцій є компанія Alkemi Limited (Кіпр), що входить до групи «ТАС». Базова сума угоди становитиме $34 млн.

29 жовтня Getin Holding S.A. отримав від НБУ рішення щодо продовження на три місяці строку, який раніше було встановлено 29 квітня 2024 року для продажу українського дочірнього підприємства Ідея Банк

Таскомбанк, який належить Сергію Тігіпку, є у п’ять разів більшим за Ідея Банк за масштабом, однак ці фінансові установи суттєво відрізняються за бізнес-моделлю. У Таскомбанку кредитний портфель переважно формується за рахунок юридичних осіб, тоді як в Ідея Банку акцент зроблено на роздрібному кредитуванні — кредити для бізнесу там практично відсутні.

За розміром чистих активів Ідея Банк посідає 33-тє місце серед усіх банків у системі, проте у сегменті кредитування фізичних осіб входить до топ-10, займаючи 9-ту позицію.

Раніше ми писали, що група «ТАС» Сергія Тігіпка відкрила три нові компанії в Європі. Інвестиції в іноземні компанії були спрямовані на підтримку українського бізнесу «ТАС», як повідомив Сергій Тігіпко.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Європейський центробанк знову знизив облікову ставку

Від обмежень НБУ до ухвалення Меморандуму: як трансформується платіжний ринок України

Найбільші банки України домовились про обмеження переказів: які будуть ліміти

Рубрики: Банки
google news
Новини по темі
Європейський центробанк знову знизив облікову ставку 13.12.2024

Європейський центробанк знову знизив облікову ставку
Від обмежень НБУ до ухвалення Меморандуму: як трансформується платіжний ринок України 11.12.2024

Від обмежень НБУ до ухвалення Меморандуму: як трансформується платіжний ринок України
Найбільші банки України домовились про обмеження переказів: які будуть ліміти 10.12.2024

Найбільші банки України домовились про обмеження переказів: які будуть ліміти
Українці зможуть отримати «Зимову єПідтримку» через банки 10.12.2024

Українці зможуть отримати «Зимову єПідтримку» через банки
ПриватБанк запустив сервіс відеоконсультації жестовою мовою для бізнесу 10.12.2024

ПриватБанк запустив сервіс відеоконсультації жестовою мовою для бізнесу
Revolut планує отримати банківську ліцензію ще в одній країні 10.12.2024

Revolut планує отримати банківську ліцензію ще в одній країні
Вибір редакції
Всі
Які фінтех-тренди домінуватимуть у 2025: еволюція галузі
ТОП статей 12.12.2024

Які фінтех-тренди домінуватимуть у 2025: еволюція галузі

 Від обмежень НБУ до ухвалення Меморандуму: як трансформується платіжний ринок України
ТОП статей 11.12.2024

Від обмежень НБУ до ухвалення Меморандуму: як трансформується платіжний ринок України
Останні новини
Сьогодні  15:40

НБУ представив квадратну памʼятну монету «Цифрова держава»

 Сьогодні  15:00

Хто стане регулятором ринку криптовалют в Україні — Гетманцев

 Сьогодні  14:20

Регулятор у ЄС оштрафував фінтех-сервіс Klarna на $50 млн

 Сьогодні  13:40

Нова пошта відкрила ювілейне відділення у Польщі

 Сьогодні  13:00

Криптобіржа Coinbase проведе делістинг низки стейблкоїнів

 Сьогодні  12:20

Elementum Energy інвестує €300 млн у будівництво ВЕС в Україні

 Сьогодні  11:40

Скільки грошей отримає Україна від легалізації криптовалюти — Мінцифри

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber