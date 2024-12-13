АМКУ дозволив Сергію Тігіпку купити Ідея Банк

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 12 грудня надав Сергію Тігіпку, акціонеру групи «ТАС», дозвіл на непряме придбання 100% акцій акціонерного товариства «Ідея Банк»

Про це Forbes повідомила пресслужба групи «ТАС».

Отримання дозволу АМКУ є ключовим етапом у реалізації угоди між групою «ТАС» та польською компанією Getin Holding щодо придбання акцій «Ідея Банку», зазначено у повідомленні.

Для повного завершення угоди необхідне ще погодження Національного банку України (НБУ) на набуття істотної участі в банку. Пресслужба «ТАС» повідомила, що всі необхідні документи вже передані на розгляд регулятора, і наразі очікується рішення НБУ.

Нагадаємо, що 2 травня польський Getin Holding отримав рішення Комітету з питань нагляду та регулювання банківської діяльності, оверсайт-нагляду за платіжними системами НБУ від 29 квітня цього року з вимогою відчуження Getin Holding 323 072 875 акцій Ідея Банку.

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18 жовтня 2024 року правління Getin Holding та Група «ТАС» підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку Україна. Покупцем 100% акцій є компанія Alkemi Limited (Кіпр), що входить до групи «ТАС». Базова сума угоди становитиме $34 млн.

29 жовтня Getin Holding S.A. отримав від НБУ рішення щодо продовження на три місяці строку, який раніше було встановлено 29 квітня 2024 року для продажу українського дочірнього підприємства Ідея Банк

Таскомбанк, який належить Сергію Тігіпку, є у п’ять разів більшим за Ідея Банк за масштабом, однак ці фінансові установи суттєво відрізняються за бізнес-моделлю. У Таскомбанку кредитний портфель переважно формується за рахунок юридичних осіб, тоді як в Ідея Банку акцент зроблено на роздрібному кредитуванні — кредити для бізнесу там практично відсутні.

За розміром чистих активів Ідея Банк посідає 33-тє місце серед усіх банків у системі, проте у сегменті кредитування фізичних осіб входить до топ-10, займаючи 9-ту позицію.

Раніше ми писали, що група «ТАС» Сергія Тігіпка відкрила три нові компанії в Європі. Інвестиції в іноземні компанії були спрямовані на підтримку українського бізнесу «ТАС», як повідомив Сергій Тігіпко.

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