Група «ТАС» Сергія Тігіпка купує Ідея Банк

18 жовтня 2024 року правління Getin Holding та Група «ТАС» підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку Україна. Покупцем 100% акцій є компанія Alkemi Limited (Кіпр), що входить до групи «ТАС». Базова сума угоди становитиме $34 млн

Про це повідомила пресслужба TAS Group.

Зазначається, що умова завершення угоди — отримання дозволу Антимонопольного комітету України та погодження купівлі акцій Ідея Банку Національним банком України. Угода регулюється англійським законодавством і вимогами Варшавської фондової біржі.

Ідея Банк Україна працює в сегменті роздрібного бізнесу та фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки. Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс Ідея Банку Україна становив майже $162 млн.

«Згідно з підписаною угодою, ціна акцій Ідея Банку Україна становитиме $34 млн в еквіваленті євро при очікуваному рівні оподаткування доходів банків у 50%. Сума збільшиться до $36 млн, якщо оподаткування доходів банків залишиться на рівні 25%», — йдеться в повідомленні.

Також угода передбачає, що якщо дата закриття угоди буде пізніше 31 грудня 2024 року, Alkemi Limited заплатить Getin Holding додаткові $800 тис. за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025 року.

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Нагадаємо, що група «ТАС» — одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості. Акціонер Групи — Сергій Тігіпко.

Зазначимо, що польська Getin Holding S.A. вже декілька років намагається продати «Ідея Банк» в Україні.

Раніше ми писали, що Getin Holding та його власник Лєшек Чарнецький повинні протягом пів року продати 100% частки в статутному капіталі Ідея Банку. Відповідне зобов’язання їм надіслав НБУ.

Причини

У повідомленні холдингу зазначалося, що відповідне рішення НБУ виніс, оскільки не було усунуто посягання на ділову репутацію Чарнецького та Getin Holding, визначене рішенням НБУ від 27 березня 2023 року.

У зв’язку з цим український регулятор тимчасово позбавив Getin Holding права голосу щодо 100% акцій Ідея Банку і встановив для холдингу і Чарнецького річний термін для усунення порушення. Через рік регулятор відмовився повернути холдингу право голосу.

Мінюст Польщі ще у 2020 році подало клопотання про арешт мажоритарного власника та голови наглядової ради польського Idea Bank Лєшека Чарнецкі. Його звинувачували в шахрайстві, пов’язаному з фінансовою пірамідою GetBack.

У 2021 році Польський фонд банківських гарантій BFG став ініціатором примусової реструктуризації Idea Bank S.A., який з 3 січня 2021-го переданий польському банку Pekao S.A., щоб уникнути банкрутства.

А в травні 2023 року «Ідея Банк» отримав нового довіреного керуючого, затвердженого Національним банком України. Ним став президент Польсько-української торгової палати Яцек Пєхота.

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