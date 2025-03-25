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НБУ оштрафував Ідея Банк

25.03.2025 10:10
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) застосував до Акціонерного товариства «Ідея Банк» (ЄДРПОУ 19390819) захід впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн

НБУ оштрафував Ідея Банк

НБУ оштрафував Ідея Банк Фото: bank.gov.ua

Захід впливу застосовано у зв’язку з тим, що за результатами здійснення безвиїзного нагляду за додержанням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг Нацбанк виявив факт недотримання встановлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) Ідея Банком.

Йдеться про порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), встановлених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування» та Положенням про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 серпня 2022 року № 170.

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Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 24 березня 2025 року.

Нагадаємо, що банки ретельніше перевірятимуть документи клієнтів. Національний банк України надав банкам рекомендації щодо виявлення фіктивних документів, які клієнти можуть надавати під час належної перевірки.

Раніше ми писали, хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2025. Кількість учасників небанківського фінансового ринку у лютому зменшилася з 872 (станом на 1 лютого 2025 року) до 855 (станом на 1 березня 2025 року). Кількість банків зменшилася до 61 (було 62).

Крім того ми писали, як змінилася частка непрацюючих кредитів після переходу на європейські норми. Ці зміни, як і очікувалося, не мали значного впливу на обсяг непрацюючих кредитів (NPL) з огляду на виважені підходи банків до оцінювання ризиків та хорошу якість кредитного портфеля.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніIdea BankНБУ
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