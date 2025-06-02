Ідея Банк зникне як окрема структура — Тігіпко

Фінансова група ТАС, під керівництвом Сергія Тігіпка, не планує зупинятися на досягнутому і розглядає нові можливості для злиття та поглинання у фінансовому секторі України

Як заявив засновник групи на форумі Forbes Money у Києві, в найближчих планах — посилення присутності на страховому ринку, а також повернення до активного вивчення банківського сегмента після завершення об’єднання Ідея Банку (Львів) із ТАСкомбанком (Київ), пише Інтерфакс.

«Будемо розглядати можливості купівлі і страхових компаній, і коли акуратно зіллємо ТАСкомбанк та Ідея Банк, будемо дивитись на ринок банківський», — наголосив Тігіпко.

За його словами, об’єднання двох банків дозволить суттєво зміцнити позиції Ідея Банку. Водночас синергія між роздрібною спеціалізацією львівського банку та корпоративним досвідом ТАСкомбанку має дати старт створенню сильної універсальної фінансової установи.

Тігіпко також зазначив, що це злиття дозволить оптимізувати витрати й досягти відчутного ефекту масштабу. Очікувана рентабельність інвестицій після купівлі Ідея Банку вже у 2025 році, за його оцінками, може сягнути 35–40%.

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Окремо Тігіпко торкнувся долі monobank, цифрового проєкту, що стрімко розвивається на базі Універсал Банку. За його словами, ТАС продовжує активно інвестувати у розвиток проєкту, адже той демонструє вражаючі темпи зростання й потребує постійного фінансування.

Водночас інвестор підкреслив, що продаж частки у цьому бізнесі під час війни не розглядається, окрім випадку появи справді потужного стратегічного партнера. Він наголосив, що знає реальну вартість цього проєкту і сьогодні готовий продати не більше 10% лише потужному інвестору, який здатен суттєво посилити проєкт.

Він додав, що наразі не отримував жодних пропозицій щодо придбання частки Універсал Банку, та переконаний: жоден український інвестор не може дозволити собі такий актив.

Група ТАС залишається одним із найвпливовіших гравців в українській економіці — її діяльність охоплює банківську справу, страхування, логістику, вагонобудування, металургію, агропромисловий сектор, харчову галузь, виробництво пакування та нерухомість.

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