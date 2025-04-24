Сергій Тігіпко купив Ідея Банк за $36,5 млн

23 квітня польський Getin Holding SA остаточно продав 100% акцій львівського Ідея Банку компанії Alkemi Limited, зареєстрованій на Кіпрі та афілійованій із фінансово-промисловою групою «ТАС» бізнесмена Сергія Тігіпка

Про завершення угоди йдеться в офіційному повідомленні Getin Holding, пише LIGA.net.

Це була вже третя спроба польської сторони продати банк. Попередні переговори з Dragon Capital і ПУМБ зірвалися через пандемічні обмеження та початок повномасштабної війни.

Успішну угоду сторони уклали на основі попереднього договору, підписаного ще 18 жовтня 2024 року. Сума продажу склала еквівалент $36,5 млн.

Окрім основної вартості активів, Getin Holding також отримав додаткову виплату в розмірі 169 343,85 євро, що передбачена окремим ексклюзивним договором від 22 квітня 2025 року. За умовами доручення, підписаного 23 квітня, польська сторона також передала права на депозитні кошти Ідея Банку в розмірі 30,24 млн грн.

Ідея Банк спеціалізується на обслуговуванні фізичних осіб і працює переважно в роздрібному сегменті. Його ключовими продуктами є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, дебетові картки та поточні рахунки.

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Станом на 1 березня 2025 року банк мав активи на суму 12,68 млрд грн, що дорівнює 0,34% від загального обсягу активів банківської системи України. За цим показником Ідея Банк займав 27-ме місце серед 60 банків країни.

Нова власниця банку — група «ТАС», одна з найпотужніших фінансово-промислових структур в Україні, активно представлена у різних галузях: банківській справі, страхуванні, промисловості, логістиці, агробізнесі, харчовому секторі та нерухомості.

До складу банківського портфеля групи входять Універсал банк (157,12 млрд грн активів на початок березня — 4,18% ринку) і ТАСкомбанк (45,39 млрд грн — 1,21%). Ці банки посідають 8-му та 15-ту позицію відповідно серед фінансових установ країни.

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