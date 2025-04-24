Український застосунок визнали найкращим стримінговим сервісом 2025 року

У 2025 році престижна міжнародна премія The Webby Awards відзначила український застосунок My Drama як найкращу стримінгову платформу у категорії People’s Voice. Це категорія, де переможця обирає саме аудиторія — шляхом відкритого голосування

Про свою перемогу компанія повідомила виданню LIGA.net.

My Drama — це унікальний застосунок, що дозволяє переглядати вертикальні серіали, кожна серія яких триває до двох хвилин. Усі проєкти створює команда Holywater в Україні, залучаючи місцевих акторів і акторок. Глядачам пропонують драми, трилери та романтичні історії — усе українською мовою. Для користувачів, які перебувають на території України, доступ до контенту є повністю відкритим.

Окрім My Drama, Holywater активно розширює власну цифрову екосистему: компанія розробляє онлайн-бібліотеку книжок, створює серіали, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, а також впроваджує ШІ-чат-бота, який дозволяє спілкуватися з вигаданими персонажами з книжок і серіалів.

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Премія The Webby Awards була заснована у 1996 році Міжнародною академією цифрових мистецтв і наук (IADAS).

Вона відзначає найкращі цифрові продукти у таких номінаціях:

сайти;

відео та кіно;

реклама та PR;

застосунки та програмне забезпечення;

соціальні мережі;

подкасти;

штучний інтелект, імерсивні технології та ігри.

Нагадаємо, що співзасновник monobank запустив новий застосунок. Застосунок дозволяє користувачам візуалізувати відвідані локації, виділяючи їх жовтим кольором на сірій мапі. Завдяки цьому можна легко відстежувати, де вже побував, а які місця ще варто дослідити.

Раніше ми писали, що застосунок Нової пошти увійшов до найпопулярніших в Україні. Агентство інтернет-маркетингу Webpromo проаналізувало дані про популярність мобільних застосунків в Україні серед користувачів App Store та Google Play.

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