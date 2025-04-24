close-btn
PaySpaceMagazine

Український застосунок визнали найкращим стримінговим сервісом 2025 року

24.04.2025 16:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

У 2025 році престижна міжнародна премія The Webby Awards відзначила український застосунок My Drama як найкращу стримінгову платформу у категорії People’s Voice. Це категорія, де переможця обирає саме аудиторія — шляхом відкритого голосування

Український застосунок визнали найкращим стримінговим сервісом 2025 року

Український застосунок визнали найкращим стримінговим сервісом 2025 року Фото: freepik.com

Про свою перемогу компанія повідомила виданню LIGA.net.

My Drama — це унікальний застосунок, що дозволяє переглядати вертикальні серіали, кожна серія яких триває до двох хвилин. Усі проєкти створює команда Holywater в Україні, залучаючи місцевих акторів і акторок. Глядачам пропонують драми, трилери та романтичні історії — усе українською мовою. Для користувачів, які перебувають на території України, доступ до контенту є повністю відкритим.

Окрім My Drama, Holywater активно розширює власну цифрову екосистему: компанія розробляє онлайн-бібліотеку книжок, створює серіали, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, а також впроваджує ШІ-чат-бота, який дозволяє спілкуватися з вигаданими персонажами з книжок і серіалів.

Також читайте: Revolut запустив окремий застосунок для своєї криптовалютної платформи

Премія The Webby Awards була заснована у 1996 році Міжнародною академією цифрових мистецтв і наук (IADAS).

Вона відзначає найкращі цифрові продукти у таких номінаціях:

  • сайти;
  • відео та кіно;
  • реклама та PR;
  • застосунки та програмне забезпечення;
  • соціальні мережі;
  • подкасти;
  • штучний інтелект, імерсивні технології та ігри.

Нагадаємо, що співзасновник monobank запустив новий застосунок. Застосунок дозволяє користувачам візуалізувати відвідані локації, виділяючи їх жовтим кольором на сірій мапі. Завдяки цьому можна легко відстежувати, де вже побував, а які місця ще варто дослідити.

Раніше ми писали, що застосунок Нової пошти увійшов до найпопулярніших в Україні. Агентство інтернет-маркетингу Webpromo проаналізувало дані про популярність мобільних застосунків в Україні серед користувачів App Store та Google Play.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Застосунок Київстар ТБ тепер можна завантажити на Xbox

Компанія Ілона Маска створить застосунок для свого чат-бота

Glovo перетворить свій застосунок на соціальну мережу

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
У Києві стартувала конференція Payments & Security EMA Conference 2025: фоторепортаж 23.04.2025

У Києві стартувала конференція Payments & Security EMA Conference 2025: фоторепортаж
Застосунок Резерв+ оновили: що змінилося 23.04.2025

Застосунок Резерв+ оновили: що змінилося
У Дії можна буде замінити техпаспорт на авто 22.04.2025

У Дії можна буде замінити техпаспорт на авто
«Будь ласка» та «Дякую» у ChatGPT коштують OpenAI десятки мільйонів доларів 21.04.2025

«Будь ласка» та «Дякую» у ChatGPT коштують OpenAI десятки мільйонів доларів
У Google залишиться один домен для всіх країн: що зміниться для користувачів 21.04.2025

У Google залишиться один домен для всіх країн: що зміниться для користувачів
Visa запустила автентифікацію через Payment Passkey в Україні 18.04.2025

Visa запустила автентифікацію через Payment Passkey в Україні
Вибір редакції
Всі
Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів
ТОП статей 15.04.2025

Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів

 Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
Останні новини
Сьогодні  18:30

Сергій Тігіпко купив Ідея Банк за $36,5 млн

 Сьогодні  17:00

Ощадбанк домігся арешту €87 млн російських активів у Франції

 Сьогодні  16:30

Український застосунок визнали найкращим стримінговим сервісом 2025 року

 Сьогодні  15:00

Комітет Ради підтримав законопроєкт про криптовалюту в Україні

 Сьогодні  13:30

Названо, скільки заробив Revolut у 2024 році

 Сьогодні  12:00

Мемкоїни, на які варто звернути увагу на тлі зростання ринку

 Сьогодні  11:00

Mercuryo та Mastercard запустили криптокартку Spend

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber