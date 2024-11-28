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Компанія Ілона Маска створить застосунок для свого чат-бота

28.11.2024 16:20
Дарія Шуть
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xAI Ілона Маска збирається зробити наступний крок, щоб конкурувати з OpenAI у сфері штучного інтелекту (ШІ)

Компанія Ілона Маска створить застосунок для свого чат-бота

Фото: freepik.com

Компанія xAI анонсувала запуск окремого застосунку для свого чат-бота Grok. Попередньо, він буде запущений вже у грудні цього року, щоб позмагатись з ChatGPT від OpenAI у перегонах за масштабуванням.

Наразі користувачі можуть отримати доступ до Grok через X, але тільки якщо вони підписалися на сервіс. Джерела повідомляють, що xAI також стоїть за функціями підтримки клієнтів для супутникового інтернету Starlink, частини іншої компанії Маска SpaceX.

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Зазначимо, Маск створив xAI як альтернативу OpenAI, але згодом дистанціювався від неї через ідеологічні розбіжності.

ChatGPT від OpenAI, Gemini від Google і Claude від Anthropic вже мають власні застосунки та безплатні продукти, що робить Grok особливим серед інших чат-ботів. І таким кроком xAI хоче посилити конкуренцію з іншими представниками індустрії.

Нагадаємо, компанія-творець ChatGPT OpenAI розглядає можливість розробки веббраузера, який би поєднувався з її чат-ботом.

OpenAI обговорювала пошуковий продукт з розробниками вебсайтів і застосунків, такими як Conde Nast, Redfin, Eventbrite і Priceline, повідомили джерела, які бачили прототипи або проєкти цих продуктів.

Цей крок може зіштовхнути компанію, очолювану Семом Альтманом, з Google, яка контролює левову частку ринку браузерів і пошукових систем. OpenAI вже вийшла на ринок пошуку з пошуковою системою SearchGPT.

Також ми писали, що чат-бот Gemini від Google тепер може запам’ятовувати інформацію про ваше життя, роботу та особисті уподобання. Функція пам’яті доступна лише для передплатників преміум-плану Google One AI Premium вартістю $20 на місяць, і вона ще не з’явилася в додатках Gemini на iOS та Android — лише у вебклієнті.

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Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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