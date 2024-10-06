OpenAI увійде до топ-100 світових компаній, якщо вийде на біржу

OpenAI, компанія, що стоїть за платформою штучного інтелекту (ШІ) ChatGPT, нещодавно стала на шлях глибоких змін у своєму бізнесі

Останньою подією на цьому шляху стало завершення масштабної кампанії зі збору коштів, в результаті якої компанія отримала $6,6 млрд від таких великих компаній, як Fidelity, Thrive Capital, Microsoft і Nvidia.

Також було виявлено, що станом на 3 жовтня OpenAI оцінюється приблизно в $157 млрд.

Така оцінка означає, що компанія-розробник ШІ увійшла б до 100 найдорожчих компаній у світі, якби вийшла на біржу.

Згідно з даними глобальної ринкової капіталізації вона посіла б 100-те місце після Siemens, відсунувши Contemporary Amperex Technology на 101-ше місце.

Незважаючи на те, що незначне відставання від Siemens може здатися дещо пригнічуючим, враховуючи популярність OpenAI — і оцінку інших великих гравців буму ШІ, таких як Nvidia, — фірма Сема Альтмана все одно випередила б численні надзвичайно великі і добре відомі корпорації.

Goldman SachsUber, BlackRock, Lockheed Martin, Nike і Sony мають нижчу ринкову капіталізацію від $119,7 млрд до $155,37 млрд.

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Крім того, після виходу на біржу оцінка OpenAI може швидко зрости до $1 трлн — або, навпаки, впасти нижче $100 млрд — залежно від того, наскільки сильний імпульс матиме бум ШІ на той момент.

Проте, незважаючи на високу оцінку, варто зазначити, що навряд чи звичайні інвестори зможуть торгувати OpenAI найближчим часом.

Наразі немає жодних ознак того, що розробники ChatGPT проведуть первинне публічне розміщення акцій (IPO) в осяжному майбутньому.

Як би там не було, масові збори коштів відбулися в той час, коли все більше корпоративних гігантів розглядають можливість масштабних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту і коли OpenAI, як повідомляється, планує відмовитися від статусу некомерційної організації.

Дійсно, наприкінці вересня зміни в компанії призвели до того, що її технічний директор Міра Мураті та кілька інших керівників звільнилися.

Розглянутий перехід до «комерційної корпорації» також спричинив припущення, що Сем Альтман отримає частку в капіталі фірми. Звинувачення в отриманні акцій, хоча згодом і були спростовані, привернули особливу увагу, оскільки вони збільшили б статки Альтмана майже на $11 млрд.

Нагадаємо, що топменеджерка та провідні дослідники покинули OpenAI. Міра Мураті, яка обіймала посаду головної технологічної директорки в OpenAI з 2018 року, оголосила про звільнення. Про це вона написала на своїй сторінці в X. Вона пояснила своє рішення піти з компанії бажанням мати більше часу для власних досліджень. Також Мураті подякувала команді за всі роки спільної роботи та досягнення у сфері штучного інтелекту (ШІ).

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За матеріалами: Finbold.