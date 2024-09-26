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Топменеджерка та провідні дослідники покинули OpenAI — причини

26.09.2024 18:00
Дарія Шуть
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У зверненні до команди Міра Мураті подякувала за шість з половиною років спільної роботи

Топменеджерка та провідні дослідники покинули OpenAI — причини

Фото: freepik.com

Міра Мураті, яка обіймала посаду головної технологічної директорки в OpenAI з 2018 року, оголосила про звільнення. Про це вона написала на своїй сторінці в X.

Вона пояснила своє рішення піти з компанії бажанням мати більше часу для власних досліджень. Також Мураті подякувала команді за всі роки спільної роботи та досягнення у сфері штучного інтелекту (ШІ).

Офіційно вона все ще працює в OpenAI, поки веде переговори про свій вихід із компанії, стверджують джерела.

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Фото: x.com/miramurati

Вона була частиною створення ChatGPT протягом 6,5 років і навіть була на посаді генерального директора в листопаді минулого року. Мураті обіймала цю посаду чотири дні, доки Сем Альтман не повернувся після інтенсивного тиску з боку інвесторів та персоналу.

Відповідно до профілю Мураті в LinkedIn, вона приєдналася до OpenAI як «віцепрезидент з прикладного ШІ та партнерства» у грудні 2020 року і була підвищена до технічного директора у травні 2022 року. До OpenAI вона працювала у стартапі віртуальної та доповненої реальності Leap Motion та в Tesla.

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Її відхід стався після нещодавніх змін у керівництві OpenAI. Минулого місяця президент і співзасновник компанії Грег Брокман та ще один співзасновник Джон Шульман також оголосили про свою відставку.

Водночас, крім Мураті, OpenAI вирішили покинути також два керівники дослідницьких проєктів: віцепрезидент з досліджень Баррет Зоф та головний науковий співробітник Боб МакГрю.

Нагадаємо, при доволі невеликій офіційній зарплаті як для керівника великої технологічної компанії Сем Альтман став мільярдером. Як йому це вдалось, читайте в матеріалі.

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За матеріалами Reuters

Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнології
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