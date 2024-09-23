Колишній головний дизайнер Apple співпрацює з OpenAI: що створять

Джонатан Айв разом з OpenAI планує розробити новий пристрій на базі штучного інтелекту (ШІ). Однак подробиці проєкту поки не розкриваються

Колишній віцепрезидент підрозділу промислового дизайну корпорації Apple Джонатан Айв працює над стартапом для OpenAI. Разом із гендиректором компанії Семом Альтманом він розробляє новітній ШІ-пристрій.

Окрім них до проєкту залучені Танг Тан і Еванс Хенкі, які були серед розробників оригінального iPhone.

Деталі про новий стартап в OpenAI наразі засекречені. Наразі компанія шукає інвесторів і планує залучити $1 млрд вже до кінця року. Інший дизайнер Марк Ньюсон, який працює разом з Айвом, розповів, що специфіка ШІ-пристрою та терміни його випуску поки не визначені.

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Водночас в коментарі The New York Times Айв поділився, що головна мета стартапу — створити не такий соціально деструктивний продукт, як iPhone, при цьому з використанням ШІ для обчислень.

Зазначимо, Джонатан Айв працював у Apple 27 років — з 1992 до 2019 року. Він брав участь у створенні iMac G3, iPod, iPhone, MacBook Air, iPad, Apple Watch, iOS та macOS.

Про співпрацю Айва з Альтманом стало відомо ще у грудні минулого року. Тоді ходили чутки, що вони працюють над «iPhone для ШІ».

Нагадаємо, OpenAI оголосила про випуск нової серії ШІ-моделей o1, розроблених спеціально для складних завдань у галузях науки, математики та кодування.

Остання модель ШІ компанії має кодову назву Strawberry та офіційну – OpenAI o1, про яку ми розповідали раніше. Вона є частиною сімейства, що включає дві версії: o1-preview і o1-mini, причому остання розроблена як менша і більш ефективна, призначена в першу чергу для генерації коду.

Також ми писали, що OpenAI допускає можливість значного підвищення ціни преміумпідписки на ChatGPT. Вартість може зрости з $20 на місяць одразу до $2000.

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За матеріалами TechCrunch