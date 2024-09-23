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Колишній головний дизайнер Apple співпрацює з OpenAI: що створять

23.09.2024 16:20
Дарія Шуть
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Джонатан Айв разом з OpenAI планує розробити новий пристрій на базі штучного інтелекту (ШІ). Однак подробиці проєкту поки не розкриваються

Колишній головний дизайнер Apple співпрацює з OpenAI: що створять

Фото: freepik.com

Колишній віцепрезидент підрозділу промислового дизайну корпорації Apple Джонатан Айв працює над стартапом для OpenAI. Разом із гендиректором компанії Семом Альтманом він розробляє новітній ШІ-пристрій.

Окрім них до проєкту залучені Танг Тан і Еванс Хенкі, які були серед розробників оригінального iPhone.

Деталі про новий стартап в OpenAI наразі засекречені. Наразі компанія шукає інвесторів і планує залучити $1 млрд вже до кінця року. Інший дизайнер Марк Ньюсон, який працює разом з Айвом, розповів, що специфіка ШІ-пристрою та терміни його випуску поки не визначені.

Читайте також: Новий ШІ-стартап співзасновника OpenAI залучив $1 млрд інвестицій

Водночас в коментарі The New York Times Айв поділився, що головна мета стартапу — створити не такий соціально деструктивний продукт, як iPhone, при цьому з використанням ШІ для обчислень.

Зазначимо, Джонатан Айв працював у Apple 27 років — з 1992 до 2019 року. Він брав участь у створенні iMac G3, iPod, iPhone, MacBook Air, iPad, Apple Watch, iOS та macOS.

Про співпрацю Айва з Альтманом стало відомо ще у грудні минулого року. Тоді ходили чутки, що вони працюють над «iPhone для ШІ».

Нагадаємо, OpenAI оголосила про випуск нової серії ШІ-моделей o1, розроблених спеціально для складних завдань у галузях науки, математики та кодування.

Остання модель ШІ компанії має кодову назву Strawberry та офіційну – OpenAI o1, про яку ми розповідали раніше. Вона є частиною сімейства, що включає дві версії: o1-preview і o1-mini, причому остання розроблена як менша і більш ефективна, призначена в першу чергу для генерації коду.

Також ми писали, що OpenAI допускає можливість значного підвищення ціни преміумпідписки на ChatGPT. Вартість може зрости з $20 на місяць одразу до $2000.

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За матеріалами TechCrunch

Рубрики: AppleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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