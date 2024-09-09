Підписка на ChatGPT може здорожчати у 100 разів

Шляхом підвищення вартості підписки на ChatGPT компанія OpenAI хоче стабілізувати своє фінансове становище

OpenAI допускає можливість значного підвищення ціни преміумпідписки на ChatGPT. За даними The Information, вартість може зрости з $20 на місяць одразу до $2000.

Наразі невідомо, чи буде це оновлення у вигляді щомісячної чи річної підписки, або ж OpenAI створить окремий вид доступу до передових можливостей своїх моделей штучного інтелекту (ШІ).

Так, підписка вартістю у $2000 може з’явитись для нових ШІ-моделей, наприклад Strawberry. Раніше ми писали, що це дозволить ШІ не просто генерувати відповіді на запити, але планувати достатньо заздалегідь, щоб автономно та надійно проводити глибокі дослідження в інтернеті.

Strawberry покликана генерувати якісні дані для ще більш потужної системи під кодовою назвою Orion, запуск якої може відбутися вже цієї осені. Однак наразі невідомо, наскільки сама Strawberry наближається до загальнодоступності.

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Через чутки про економічні складнощі в компанії, зміни можуть бути спрямовані на фінансову стабілізацію. Адже розробка таких ШІ-моделей потребує значних витрат. За оцінками аналітиків, лише підтримка ChatGPT обходиться компанії приблизно у $700 000 на день.

Прогнозовані річні прибутки від преміумпідписки можуть скласти близько $2 млрд, але навіть цього може бути недостатньо для покриття всіх витрат. Деякі джерела припускають, що без додаткових інвестицій OpenAI може опинитися на межі банкрутства вже через рік.

Водночас попри фінансові складнощі ChatGPT продовжує залучати мільйони користувачів. Наразі понад 200 млн осіб щотижня використовують платформу, а більш як 1 млн бізнесів мають підписку. Проте компанії продовжують зазнавати значних збитків.

Нагадаємо, минулого року платні підписники отримали можливість використовувати чат-бот для створення зображень за допомогою DALL-E 3. Ця функція тепер доступна і для безкоштовних користувачів ChatGPT, хоча ви будете обмежені лише двома зображеннями в день.

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За матеріалами Liga.net