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OpenAI працює над новим ШІ: в чому його особливість

15.07.2024 19:50
Дарія Шуть
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Розробник ChatGPT — OpenAI — працює над новою технологією підходом до своїх моделей штучного інтелекту в проєкті під кодовою назвою Strawberry («Полуниця»)

OpenAI працює над новим ШІ: в чому його особливість

Фото: freepik.com

Команди всередині OpenAI працюють над Strawberry, згідно з копією нещодавнього внутрішнього документа OpenAI. Однак наразі невідомо, наскільки Strawberry наближається до загальнодоступності. Як працює Strawberry, суворо зберігається в секреті навітьвсередині компанії.

У документі описується проєкт, який використовує моделі Strawberry з метою дозволити ШІ не просто генерувати відповіді на запити, але планувати достатньо заздалегідь, щоб автономно та надійно проводити глибокі дослідження в інтернеті.

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«Ми хочемо, щоб наші моделі ШІ бачили та розуміли світ більше, як ми. Постійне дослідження нових можливостей штучного інтелекту є звичайною практикою в галузі, і ми переконані, що з часом ці системи будуть покращувати міркування», — зазначив представник OpenAI.

Прямим попередником Strawberry є так званий проєкт Q*, що здатний відповісти на складні наукові та математичні запитання. OpenAI сподівається, що нововведення значно покращить можливості аргументації моделей ШІ. Strawberry передбачає спеціальний спосіб обробки ШІ після її попереднього навчання на дуже великих наборах даних.

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Дослідники кажуть, що міркування є ключовим фактором для досягнення ШІ людського або надлюдського рівня інтелекту. Удосконалення міркувань у моделях ШІ розглядається як ключ до розблокування здатності моделей робити все: від великих наукових відкриттів до планування та створення нових програмних додатків.

Наразі сучасні мовні моделі можуть узагальнювати і складати тексти швидше за людину, проте їм не під силу впоратися із завданнями, що вимагають інтуїтивного мислення (розпізнавання логічних помилок тощо). Strawberry є ключовим компонентом плану OpenAI щодо подолання цих проблем.

Нагадаємо, OpenAI та Лос-Аламоська національна лабораторія (LANL), оголосили про співпрацю. Вони хочуть зрозуміти, як мультимодальні моделі штучного інтелекту (ШІ) можуть безпечно використовуватися вченими в лабораторних умовах.

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За матеріалами Reuters

Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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