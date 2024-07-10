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У Китаї створили ШІ, який може перевершити ChatGPT

10.07.2024 12:20
Ольга Деркач
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Компанія SenseTime, провідний китайський розробник штучного інтелекту (ШІ), представила свою останню модель SenseNova 5.5

У Китаї створили ШІ, який може перевершити ChatGPT

У Китаї створили ШІ, який може перевершити ChatGPT Фото: freepik.com

Як повідомляється, ця вдосконалена модель ШІ продемонструвала вражаючі навички. Вона змогла ідентифікувати та описати іграшкове цуценя, одягнене в кепку. Вона також дала відгук на малюнок кролика і миттєво прочитала і підсумувала сторінку тексту.

SenseTime стверджує, що SenseNova 5.5 не поступається GPT-4, найкращій моделі штучного інтелекту від американської компанії OpenAI.

Запуск SenseNova 5.5 є частиною плану SenseTime по залученню користувачів шляхом роздачі 50 мільйонів безкоштовних токенів. Вони також нададуть персонал, який безкоштовно допоможе новим клієнтам перейти з OpenAI на їхні сервіси. Цей крок спрямований на залучення розробників, особливо з урахуванням нещодавніх змін в сервісах OpenAI в Китаї.

OpenAI, провідна компанія в галузі генеративного ШІ, нещодавно повідомила своїх користувачів у Китаї про те, що з 9 липня їм буде заблоковано доступ до її інструментів і сервісів.

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«Ми робимо додаткові кроки для блокування трафіку з регіонів, де ми не підтримуємо доступ до послуг OpenAI», — заявив представник OpenAI. Це рішення OpenAI не пояснила, але очевидно, що певну роль відіграє зростання напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

Раніше розробники в Китаї могли використовувати інструменти OpenAI через віртуальні приватні мережі, навіть незважаючи на те, що ChatGPT був заблокований урядом. Тепер, коли OpenAI заблокував доступ з боку США, китайські розробники терміново шукають альтернативи.

Цей крок «викликав значне занепокоєння в китайській спільноті ШІ», — сказав Сяоху Чжу, засновник шанхайського Центру безпечного ШІ, підкресливши, що це ставить під сумнів справедливий доступ до технологій ШІ в усьому світі.

Незважаючи на ці побоювання, рішення OpenAI відкрило шанс для китайських ШІ-компаній, таких як SenseTime, Baidu і Zhipu AI.

Наслідки рішення OpenAI можуть прискорити розвиток китайських ШІ-компаній, які вже зараз перебувають у жорсткій конкуренції зі своїми американськими колегами. Китай є батьківщиною щонайменше 130 великих мовних моделей, що становить 40% від загальної кількості у світі, поступаючись лише США.

У той час як американські компанії, такі як OpenAI, знаходяться в авангарді генеративного ШІ, китайські компанії вступили в цінову війну, яка, на думку деяких аналітиків, може вплинути на їхні прибутки та інноваційний потенціал.
Згідно з нещодавнім звітом Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), Китай став країною-лідером за кількістю патентів на генеративний ШІ, подавши в шість разів більше патентів, ніж США.

Нагадаємо, що Google став вдвічі більше забруднювати атмосферу через ШІ. В Google пояснюють сплеск викидів парникових газів збільшенням споживання енергії в центрі обробки даних і викидів у ланцюзі поставок, викликаних швидким прогресом і попитом на ШІ.

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За матеріалами: Interesting Engineering.

Рубрики: СвітНовиниШтучний інтелект
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