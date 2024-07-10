У Китаї створили ШІ, який може перевершити ChatGPT

Компанія SenseTime, провідний китайський розробник штучного інтелекту (ШІ), представила свою останню модель SenseNova 5.5

Як повідомляється, ця вдосконалена модель ШІ продемонструвала вражаючі навички. Вона змогла ідентифікувати та описати іграшкове цуценя, одягнене в кепку. Вона також дала відгук на малюнок кролика і миттєво прочитала і підсумувала сторінку тексту.

SenseTime стверджує, що SenseNova 5.5 не поступається GPT-4, найкращій моделі штучного інтелекту від американської компанії OpenAI.

Запуск SenseNova 5.5 є частиною плану SenseTime по залученню користувачів шляхом роздачі 50 мільйонів безкоштовних токенів. Вони також нададуть персонал, який безкоштовно допоможе новим клієнтам перейти з OpenAI на їхні сервіси. Цей крок спрямований на залучення розробників, особливо з урахуванням нещодавніх змін в сервісах OpenAI в Китаї.

OpenAI, провідна компанія в галузі генеративного ШІ, нещодавно повідомила своїх користувачів у Китаї про те, що з 9 липня їм буде заблоковано доступ до її інструментів і сервісів.

Цікаве по темі: Meta хоче інтегрувати ШІ в ігри для метавсесвіту

«Ми робимо додаткові кроки для блокування трафіку з регіонів, де ми не підтримуємо доступ до послуг OpenAI», — заявив представник OpenAI. Це рішення OpenAI не пояснила, але очевидно, що певну роль відіграє зростання напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

Раніше розробники в Китаї могли використовувати інструменти OpenAI через віртуальні приватні мережі, навіть незважаючи на те, що ChatGPT був заблокований урядом. Тепер, коли OpenAI заблокував доступ з боку США, китайські розробники терміново шукають альтернативи.

Цей крок «викликав значне занепокоєння в китайській спільноті ШІ», — сказав Сяоху Чжу, засновник шанхайського Центру безпечного ШІ, підкресливши, що це ставить під сумнів справедливий доступ до технологій ШІ в усьому світі.

Незважаючи на ці побоювання, рішення OpenAI відкрило шанс для китайських ШІ-компаній, таких як SenseTime, Baidu і Zhipu AI.

Наслідки рішення OpenAI можуть прискорити розвиток китайських ШІ-компаній, які вже зараз перебувають у жорсткій конкуренції зі своїми американськими колегами. Китай є батьківщиною щонайменше 130 великих мовних моделей, що становить 40% від загальної кількості у світі, поступаючись лише США.

У той час як американські компанії, такі як OpenAI, знаходяться в авангарді генеративного ШІ, китайські компанії вступили в цінову війну, яка, на думку деяких аналітиків, може вплинути на їхні прибутки та інноваційний потенціал.

Згідно з нещодавнім звітом Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), Китай став країною-лідером за кількістю патентів на генеративний ШІ, подавши в шість разів більше патентів, ніж США.

Нагадаємо, що Google став вдвічі більше забруднювати атмосферу через ШІ. В Google пояснюють сплеск викидів парникових газів збільшенням споживання енергії в центрі обробки даних і викидів у ланцюзі поставок, викликаних швидким прогресом і попитом на ШІ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Використання ШІ в Україні: стан галузі та плани щодо регулювання від Мінцифри

Створено АІ-чат-бот, який може замінити психотерапевтів

Meta представила новий ШІ-інструмент: чим особливий

За матеріалами: Interesting Engineering.