OpenAI представила інноваційні ШІ-моделі: чим особливі

OpenAI запустила модель штучного інтелекту (ШІ) нового покоління для вирішення складних завдань

Технологічна компанія OpenAI оголосила про випуск нової серії ШІ-моделей o1, розроблених спеціально для складних завдань у галузях науки, математики та кодування.

Остання модель ШІ компанії має кодову назву Strawberry та офіційну – OpenAI o1, про яку ми розповідали раніше. Вона є частиною сімейства, що включає дві версії: o1-preview і o1-mini, причому остання розроблена як менша і більш ефективна, призначена в першу чергу для генерації коду.

Ці моделі витрачають більше часу на міркування перед відповіддю, «перевіряючи себе», що дозволяє їм краще розв’язувати задачі в порівнянні з попередніми версіями. Моделі створені для вчених і розробників, а не для звичайних користувачів.

ШІ серії o1 були навчені більш ретельно аналізувати проблеми, пробувати різні стратегії та визнавати помилки. Це дозволяє їм досягати високих результатів у таких галузях, як фізика, хімія та біологія.

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Під час тестів модель o1 набрала 83% правильних відповідей на кваліфікаційному іспиті до Міжнародної математичної олімпіади, що значно перевершує GPT-4, який правильно вирішив лише 13% задач. Також ці моделі показали чудові результати в кодуванні, досягнувши 89-го процентиля в змаганнях Codeforces.

OpenAI впровадила й новий підхід до навчання ШІ безпеці. Завдяки своїм міркуванням, o1-preview здатна ефективніше дотримуватися рекомендацій щодо безпеки, що знижує ризик обходу правил (джейлбрейк). Модель отримала 84 бали в складних тестах безпеки, порівняно з 22 балами GPT-4.

Модель o1-preview уже доступна користувачам ChatGPT Plus та Team, з можливістю вибору в модельному збирачі. Також планується випуск o1-mini — швидшої та дешевшої версії для кодувальних завдань.

Нагадаємо, OpenAI допускає можливість значного підвищення ціни преміумпідписки на ChatGPT. За даними The Information, вартість може зрости з $20 на місяць одразу до $2000.

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