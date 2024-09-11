Таємна ШІ-модель Strawberry від OpenAI може вийти вже у вересні

Компанія OpenAI зовсім скоро може випустити нову модель штучного інтелекту (ШІ) під кодовою назвою Strawberry

Запуск Strawberry може відбутися раніше, ніж очікувалося, можливо, протягом наступних двох тижнів.

Strawberry відрізняється від інших моделей ШІ тим, що фокусується на відповідях, заснованих на міркуваннях. На відміну від нинішніх розмовних моделей ШІ, які зазвичай реагують миттєво, Strawberry потребує 10-20 секунд на «роздуми» перед тим, як надати відповідь.

Ця навмисна затримка дозволяє ШІ підходити до запитів більш методично, зменшуючи ймовірність помилок і потенційно підвищуючи його продуктивність у завданнях, які вимагають складних або багатокрокових міркувань. Наразі здається, що модель створена для того, щоб досягти успіху в таких сферах, як розв’язання математичних задач, кодування і навіть бізнес-завдань, таких як створення детальних маркетингових стратегій.

У звіті згадуються дві особи, які протестували модель і поділилися, що Strawberry буде інтегрована в платформу ChatGPT, але як окрема опція. Деталі щодо того, як вона буде запропонована, залишаються незрозумілими, хоча одна з можливостей полягає в тому, що користувачі зможуть вибрати Strawberry зі списку доступних моделей штучного інтелекту в рамках сервісу ChatGPT.

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Однак у звіті наголошується на певних обмеженнях початкової версії Strawberry.

На момент запуску модель буде лише текстовою, їй бракуватиме мультимодальних можливостей, притаманних деяким іншим моделям OpenAI, які можуть працювати як з текстом, так і з зображеннями.

Тестувальники також відзначили, що іноді відповіді на прості запити займають занадто багато часу, а передбачуване поліпшення в порівнянні з GPT-4 не завжди виправдовує додатковий час очікування. Крім того, хоча Strawberry має запам’ятовувати попередні розмови, щоб надавати більш персоналізовані відповіді, ця функція, як повідомляється, показала деякі невідповідності під час тестування.

Очікується, що цінова політика Strawberry також відрізнятиметься від існуючої моделі ChatGPT, яка пропонує як безкоштовний, так і платний рівні. Згідно зі звітом, Strawberry може мати структуру ціноутворення, яка накладає обмеження на кількість повідомлень, які користувачі можуть надсилати на годину, з можливістю переходу на більш дорогий рівень, який пропонує швидший час відгуку. Очікується, що платні клієнти ChatGPT Plus отримають ранній доступ до Strawberry до того, як він стане доступним для користувачів безкоштовного рівня.

Нагадаємо, що новий ШІ-стартап співзасновника OpenAI залучив $1 млрд інвестицій. Компанія Safe Superintelligence (SSI), співзасновником якої став колишній головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер, залучила $1 млрд для розробки безпечних систем штучного інтелекту (ШІ).

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За матеріалами: Android Authority.