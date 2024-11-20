Штучний інтелект Gemini від Google тепер має пам’ять

Чат-бот Gemini від Google тепер може запам’ятовувати інформацію про ваше життя, роботу та особисті уподобання

Функція «пам’яті» почала розгортатися для певних користувачів Gemini. Подібно до пам’яті ChatGPT, Gemini додає контекст до поточної розмови. Наприклад, попросіть Gemini запам’ятати страви, які вам подобаються, і наступного разу, коли ви запитаєте бота про рекомендації щодо ресторану, він може адаптувати свої пропозиції до ваших кулінарних уподобань.

Функція пам’яті доступна лише для передплатників преміум-плану Google One AI Premium вартістю $20 на місяць, і вона ще не з’явилася в додатках Gemini на iOS та Android — лише у вебклієнті.

В інтерфейсі Gemini Google наводить кілька прикладів потенційно корисних нагадувань: «Використовуй просту мову і уникай жаргону», «Я можу писати код тільки на JavaScript» і «Плануючи поїздку, враховуйте вартість за день».

Цікаве по темі: Gemini від Google спровокував скандал: що сталось

Компанія зазначає, що функцію, яка поки що підтримує лише англомовні підказки, можна вимкнути в будь-який момент, але пам’ятки зберігаються до тих пір, поки їх не видалять вручну. Також в компанії наголошують, що «памʼять» Gemini не використовуються для навчання моделей.

«Ваша збережена інформація ніколи не поширюється і не використовується для навчання моделі», — повідомив представник Google.

Такі функції пам’яті, як ChatGPT і Gemini, можуть бути використані зловмисниками, якщо їх ретельно не захистити. Раніше цього року дослідник безпеки виявив, що хакери можуть таємно вбудовувати «фальшиві» спогади в ChatGPT, щоб ефективно викрадати дані користувача.

Нагадаємо, що Google відкрила безплатний доступ до швидшої версії Gemini. Google робить свій штучний інтелект Gemini швидшим та ефективнішим в усіх відношеннях. Тепер у користувачів є доступ до 1.5 Flash, генеративної моделі штучного інтелекту, розробленої для швидшого та ефективнішого генерування відповідей.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі зробив неймовірний прогноз щодо Біткоїна

Binance випустить токен BFUSD: чим особливий

Скільки українці інвестували в ОВДП з початку війни — Мінфін

За матеріалами: Tech Crunch.