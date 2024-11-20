close-btn
PaySpaceMagazine

Штучний інтелект Gemini від Google тепер має пам’ять

20.11.2024 19:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Чат-бот Gemini від Google тепер може запам’ятовувати інформацію про ваше життя, роботу та особисті уподобання

Штучний інтелект Gemini від Google тепер має пам'ять

Штучний інтелект Gemini від Google тепер має пам’ять Фото: unsplash.com

Функція «пам’яті» почала розгортатися для певних користувачів Gemini. Подібно до пам’яті ChatGPT, Gemini додає контекст до поточної розмови. Наприклад, попросіть Gemini запам’ятати страви, які вам подобаються, і наступного разу, коли ви запитаєте бота про рекомендації щодо ресторану, він може адаптувати свої пропозиції до ваших кулінарних уподобань.

Функція пам’яті доступна лише для передплатників преміум-плану Google One AI Premium вартістю $20 на місяць, і вона ще не з’явилася в додатках Gemini на iOS та Android — лише у вебклієнті.

В інтерфейсі Gemini Google наводить кілька прикладів потенційно корисних нагадувань: «Використовуй просту мову і уникай жаргону», «Я можу писати код тільки на JavaScript» і «Плануючи поїздку, враховуйте вартість за день».

Цікаве по темі: Gemini від Google спровокував скандал: що сталось

Компанія зазначає, що функцію, яка поки що підтримує лише англомовні підказки, можна вимкнути в будь-який момент, але пам’ятки зберігаються до тих пір, поки їх не видалять вручну. Також в компанії наголошують, що «памʼять» Gemini не використовуються для навчання моделей.

«Ваша збережена інформація ніколи не поширюється і не використовується для навчання моделі», — повідомив представник Google.

Такі функції пам’яті, як ChatGPT і Gemini, можуть бути використані зловмисниками, якщо їх ретельно не захистити. Раніше цього року дослідник безпеки виявив, що хакери можуть таємно вбудовувати «фальшиві» спогади в ChatGPT, щоб ефективно викрадати дані користувача.

Нагадаємо, що Google відкрила безплатний доступ до швидшої версії Gemini. Google робить свій штучний інтелект Gemini швидшим та ефективнішим в усіх відношеннях. Тепер у користувачів є доступ до 1.5 Flash, генеративної моделі штучного інтелекту, розробленої для швидшого та ефективнішого генерування відповідей.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі зробив неймовірний прогноз щодо Біткоїна

Binance випустить токен BFUSD: чим особливий

Скільки українці інвестували в ОВДП з початку війни — Мінфін

За матеріалами: Tech Crunch.

Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Українські ШІ-стартапи можуть отримати до $500 тисяч від Meta 20.11.2024

Українські ШІ-стартапи можуть отримати до $500 тисяч від Meta
ШІ, біометрія, інтернет речей та інші технології в ритейлі 20.11.2024

ШІ, біометрія, інтернет речей та інші технології в ритейлі
NVIDIA та Temenos створять спеціальний ШІ для банків 20.11.2024

NVIDIA та Temenos створять спеціальний ШІ для банків
Наступна межа ШІ: як мультимодальні системи змінюють наш світ 18.11.2024

Наступна межа ШІ: як мультимодальні системи змінюють наш світ
NASA та Microsoft розробили ШІ, який розповідає про Землю 18.11.2024

NASA та Microsoft розробили ШІ, який розповідає про Землю
Учені зрозуміли, як змусити ШІ думати, як людина 17.11.2024

Учені зрозуміли, як змусити ШІ думати, як людина
Вибір редакції
Всі
ШІ, біометрія, інтернет речей та інші технології в ритейлі
ТОП статей 20.11.2024

ШІ, біометрія, інтернет речей та інші технології в ритейлі

 Tap-to-Earn Games: новий етап у розвитку ігрової індустрії
ТОП статей 20.11.2024

Tap-to-Earn Games: новий етап у розвитку ігрової індустрії
Останні новини
Сьогодні  19:40

Штучний інтелект Gemini від Google тепер має пам'ять

 Сьогодні  19:00

NASA випадково вбило живих істот на Марсі — учений

 Сьогодні  18:20

Росія заборонить майнінг криптовалют на окупованих територіях України

 Сьогодні  17:40

Ще один український університет заборонив використання Telegram

 Сьогодні  17:00

Ощадбанк компенсуватиме бізнесу 15% вартості української техніки

 Сьогодні  16:22

Платіжний метод BankPay від Portmone: нова епоха у сфері онлайн-розрахунків

 Сьогодні  16:20

Binance випустить токен BFUSD: чим особливий

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber