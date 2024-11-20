Binance випустить токен BFUSD: чим особливий

Токен Binance BFUSD вже викликав спекуляції ще до свого запуску

Все почалося з того, що 18 листопада Binance представила новий актив, який пропонує 19,55% річної відсоткової прибутковості (APY), позиціонуючи його як альтернативу звичайним стейблкоїнам.

Згідно з Binance, користувачі можуть отримувати щоденні винагороди, просто тримаючи BFUSD у своїх гаманцях UM, без стейкінгу або блокування коштів. BFUSD підтримує свою стабільність завдяки коефіцієнту забезпечення 105,54% та резервному фонду, що містить 1,1 млн USDT.

Важливо зазначити, що Anchor Protocol пропонував 20% дохідність алгоритмічного стейблкоїну UST від Terraform Lab до його обвалу в травні 2022 року. Це змусило багатьох у спільноті порівняти BFUSD з цим стейблкоїном, що зазнав краху.

Однак криптовалютний гігант пояснив, що BFUSD — це не стейблкоїн, а маржинальний актив для торгівлі ф’ючерсами, який ще тільки має бути запущений. Служба підтримки клієнтів Binance також додала, що незабаром поділиться більш детальною інформацією, в тому числі про те, як визначається APY.

На початку цього року запуск синтетичного долара USDe від Ethena Labs в публічну мережу викликав занепокоєння серед інвесторів через те, що він пропонував 27,6% річного доходу, що було більше, ніж дохідність якірного протоколу на UST.

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Тоді засновник BitMEX Артур Хейз пояснив, що Ethena використовує стратегію подвійних активів для отримання дохідності свого стейблкоіна USDe: дохідність стейкінга Ethereum і позитивні ставки безстрокового своп-фінансування. Ця комбінація дозволила USDe отримувати дохід незалежно від токена управління Ethena, що відрізняє його від інших стейблкоїнів, таких як UST, які покладаються на інші механізми.

На тлі впровадження Binance BFUSD варто переглянути, як регуляторний контроль вплинув на рішення біржі припинити випуск попереднього стейблкоїну BUSD.

У лютому 2023 року NYDFS наказала Paxos, партнеру Binance, припинити карбування BUSD на тлі посилення регуляторного нагляду в США. У відповідь на це Binance почала згортати використання BUSD, вилучивши його зі свого фонду SAFU і припинивши пов’язані з ним послуги позик і стейкінгу. До грудня 2023 року Binance офіційно припинила підтримку BUSD і перевела користувачів на стейблкоїн FDUSD від First Digital.

Нагадаємо, що Binance використовуватиме ШІ від Amazon для KYC. Використовуючи хмарні технології AWS, біржа сподівається спростити процес «Знай свого клієнта» (KYC) і поліпшити обслуговування клієнтів за рахунок автоматизованого вирішення проблем.

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За матеріалами: Crypto Potato.