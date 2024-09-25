Binance перевершила S&P 500: про який показник йдеться

Binance досягла нової віхи у своїй вже домінуючій траєкторії: генеральний директор Річард Тенг нещодавно оголосив, що криптобіржа перетнула позначку в $100 трлн за весь час торгівлі

Це не просто новий рекорд, але й випередження основних фінансових показників, таких як ринкова капіталізація S&P 500.

Вдвічі перевищуючи ринкову капіталізацію ключового фондового індексу США, ця цифра закріплює лідерство Binance на крипторинку і підкреслює його здатність випереджати конкурентів, підтримуючи рівень продуктивності, з яким мало хто, якщо взагалі хтось, може змагатися.

Шлях від скромного початку до цього приголомшливого досягнення розпочався у 2017 році, коли Чанпен Чжао (CZ) заснував Binance — біржу, яка швидко набрала обертів завдяки зручному інтерфейсу та привабливій структурі комісійних винагород.

Цікаве по темі: У Binance стався витік даних 13 млн користувачів

Після залучення $15 млн в результаті дуже успішного первинного розміщення монет того ж року, Binance використала свій новий капітал для параболічного зростання та міжнародної експансії.

Незважаючи на серйозні виклики на цьому шляху, включаючи злом 7000 BTC, регуляторні перевірки з боку органів влади по всьому світу та штраф у розмірі $4 млрд, Binance не тільки вижив, але й процвітає. Навіть арешт її засновника, CZ, не сповільнив розвиток компанії.

Це доказ того, наскільки далеко зайшов Binance. Підтвердженням цієї статистики є обсяг торгів у $13 мільярдів на сьогоднішній день, що нижче норми біржі, але все ж у вісім разів більше, ніж у найближчого конкурента.

Нагадаємо, що Bybit та Binance отримали дозвіл на повну криптоліцензію в Казахстані. Після отримання повної ліцензії криптобіржі Binance та Bybit пропонуватимуть у Казахстані різні продукти та послуги, пов’язані з цифровими активами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чанпену Чжао довічно заборонили керувати Binance

Як стати успішним криптоінвестором: стратегії та поради експертів

Revolut запустить окремий застосунок для торгівлі активами

За матеріалами: U.Today.