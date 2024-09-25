Як стати успішним криптоінвестором: стратегії та поради експертів

Інвестиції у криптовалюти приваблюють можливістю швидко заробити великі суми коштів. Особливо це стосується маловідомих токенів, які інколи зростають на декілька тисяч відсотків за короткий період. Однак ця сфера не пробачає помилок, тому в статті ми поговоримо про те, з чого почати свій шлях криптоінвестора, як застрахуватися від ризиків, розглянемо одну з «безпечних» стратегій та отримаємо поради експертів

Щоб розібратися, як же стати успішним криптоінвестором, редакція PaySpace Magazine звернулася за коментарями до аналітиків КИТ Group, а також до Михайла Пацана, фінансового радника, засновника Web3-університету професій майбутнього «Learn to Earn Global».

Ризики та переваги криптоінвестицій, консервативний підхід на старті

Насамперед кожен криптовалютний інвестор-початківець має чітко усвідомити ризики та переваги цієї сфери діяльності. Це необхідно, зокрема, щоб уникнути фінансових втрат і почати формувати власну ефективну стратегію. Усвідомлення цих аспектів допоможе ухвалювати обґрунтовані рішення.

Михайло Пацан виділяє такі ризики криптоінвестицій:

Висока волатильність: ціни на криптовалюти можуть змінюватися дуже швидко, що робить їх непередбачуваними та складними для прогнозування. Інвестори можуть втратити значну частину своїх вкладень за короткий проміжок часу через раптові коливання ринку. Регуляторні ризики: уряди багатьох країн активно обговорюють і вводять нові регуляції щодо криптовалют. Це може вплинути на доступ до криптобірж або на використання криптовалют під час транзакцій. Ризик скамів: не всі криптовалюти та платформи є надійними. Багато нових проєктів можуть виявитися шахрайськими, через що інвестори ризикують втратити свої гроші. Безпекові ризики: зберігання криптовалют вимагає ретельного захисту, оскільки втрати приватних ключів або доступу до гаманця означають повну втрату коштів.

До переваг експерт відносить:

Високу дохідність: деякі криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum, показали значне зростання вартості за останні роки. Наприклад, після попереднього халвінгу BTC його ціна зросла до історичних максимумів. Децентралізація та незалежність: криптовалюти не контролюються жодним центральним органом, що забезпечує користувачам незалежність від банківських і фінансових інституцій. Можливість участі у нових технологіях: криптовалюти та блокчейн- технології відкривають нові можливості для інвесторів в інноваційних проєктах, таких як децентралізовані фінанси (DeFi) та невзаємозамінні токени (NFT).

Щоб початківці могли окреслити перші кроки у криптосфері, аналітики КИТ Group рекомендують скористатися консервативним підходом.

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«Ця структура портфеля допоможе вам уникнути типових помилок новачків — занадто швидке занурення в ризиковані активи з високою ймовірністю прогоріти та розчаруватися. Варто пам’ятати, що у сфері криптоактивів їх більше гине, ніж злітає, тому потрібно докласти зусиль і витратити час для розуміння того, що це є, аби разом із вау-криптоактивом не загинули ваші криптоінвестиції. Хоча і зі «сміттєвих» коїнів (так звані shit-coin’s) за певних обставин можна отримувати вау-прибутки та зиск, але тільки після набуття практичного досвіду», — зазначають фахівці.

За їхніми словами, на початку важливо не захопитися ілюзією легкого заробітку, а тримати свій стартовий портфель стабільним. Лише після здобуття початкового досвіду та закріплення базових криптонавичок можна поступово розширювати свої вкладення та підвищувати рівень їхнього ризику.

Михайло Пацан виділив декілька головних порад початківцям:

Дослідження проєкту: інвестуйте лише в ті проєкти, які ви добре розумієте, які мають чітку мету та функціональність. Наприклад, Bitcoin і Ethereum є лідерами ринку завдяки своїй надійності та широкій підтримці. Уникання хайпу: не ухвалюйте рішення про інвестиції, ґрунтуючись на порадах чи інформації із сумнівних джерел. Краще зосередитися на аналізі ринку та поведінці конкретних активів.

Про технічний аналіз криптовалют (методи та індикатори) ми писали у цьому матеріалі. Також раніше ми розглядали тему про 5 найкращих криптовалютних графіків для трейдерів.

Які базові криптопортфелі можуть створити інвестори залежно від досвіду, рівня умінь і навичок, а також толерантності до ризику

Аналітики КИТ Group розкрили особливості декількох можливих портфелів: «Перший стартовий», «Збалансований» та «Агресивний».

Перший стартовий — портфель для новачків: фаза знайомства з криптоіндустрією та криптоактивами

Якщо ви лише починаєте знайомство з криптоактивами, важливо стартувати з консервативного підходу, щоб отримати базові навички операцій і мінімізувати ризики втрат. Аналітики КИТ Group пропонують таку стратегію:

USDT/USDC у будь-якій пропорції — до 60% портфеля: це стейблкоїни, прив’язані до долара США, що гарантує стабільність і ліквідність. Вони дадуть вам змогу успішно розпочати інвестиції та забезпечити надійність портфеля, водночас уникнувши різких коливань ціни;

BTC + ETH — по 15%: Біткоїн (BTC) та Ефіріум (ETH) є класичними криптоактивами, що мають найбільшу капіталізацію та визнання. Вони забезпечують відносну стабільність і водночас відкривають можливість отримати помірний інвестиційний прибуток з відносно прийнятними ризиками. Володіння цими криптоактивами навчить вас стежити за прогнозами на крипторинку та виконувати базові операції: купівлю, продаж і крипторозрахунки;

10% — експериментальна частина вашого стартового консервативного інвестиційного криптопортфеля. Залиште 10% для менш популярних, але перспективних криптовалют. Саме ці 10% у вашому портфелі стануть своєрідною експериментальною пісочницею, де можна отримати перший досвід інвестицій із вищими ризиками. Навіть якщо через нестачу досвіду або з інших причин ви зазнаєте втрат — вони не будуть критичними, але стануть цінним уроком для майбутніх інвестицій;

можна встановити собі за правило, що прибуток від цього портфеля або визначену вами частину такого прибутку ви спрямовуєте у свої наступні, сміливіші інвестиційні портфелі — про них далі.

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На запитання «Чи варто новачкам включати Ethereum та Bitcoin до портфеля?» Михайло Пацан також відповів:

«Так, Ethereum та Bitcoin є основними активами, які забезпечують стабільність і надійність у криптопортфелі. Вони домінують на ринку та є найбільш ліквідними активами, що робить їх менш ризикованими порівняно з іншими криптовалютами».

На його думку, рекомендується, щоб до 80% портфеля початківців становили саме ці активи.

Другий портфель: баланс між стабільністю та динамікою

У КИТ Group пояснюють, що коли ви отримаєте базові знання та навички, можна перейти до формування другого портфеля. Для нього рекомендуємо узяти частку BTC та ETH на рівні 40% для забезпечення ліквідності та більш-менш передбачуваної дохідності. А решту, 60%, розподілити між більш ризикованими активами.

«Тут ви вже маєте свободу для експериментів із новими, потенційно високоприбутковими (як і високоризикованими) криптовалютами. Однак важливо не вкладати більш ніж 10-15% в один актив, дотримуючись принципу диверсифікації. У межах 60% також можна зберегти умовний розподіл: до 30% — набір менш ризикованих криптовалют, решта — високоризиковані з потенційно високим інвестиційним доходом», — стверджують фахівці.

На диверсифікації портфеля наголосив і Михайло Пацан:

«Для ефективного управління ризиками варто розподілити інвестиції між різними типами активів. Основну частину портфеля можуть складати інфраструктурні проєкти на кшталт Bitcoin, Ethereum, Solana, а інші частини — проєкти з високим потенціалом зростання або інноваційні технології».

За словами аналітиків КИТ Group, цей портфель та його складові будуть більш динамічними як у зростанні, так і у спадах, навіть у втратах. Він і його складові навчать вас терпіння та загартують нерви, щоб у майбутньому ви могли уникнути типової пастки емоційних інвестиційних рішень.

Після того, як здобудете добрий досвід зростання інвестицій і гіркий (але ще не критичний) досвід їхнього знецінення чи навіть втрат — ви вже зрілий криптоінвестор. Із цієї фази можна вдатися до агресивних інвестиційних експериментів.

«Але наша базова порада — попри спокуси, не чіпайте своїх попередніх двох портфелів. Робіть ризиковані інвестиції за рахунок прибутків або частини прибутку від них», — підкреслили у КИТ Group.

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Третій портфель: агресивні інвестиції заради шалених прибутків

«Одразу зауважимо, що шалені прибутки — це виняток, а не правило», — наголосили експерти. За їхніми словами, не варто довіряти тим, хто намагається переконати в протилежному. Якби шалені прибутки були не винятком, а правилом, то наша планета була б населена лише успішними мільярдерами.

Цей портфель починайте формувати, вкладаючи свої нові заощадження або прибутки від попередніх двох. Наповнюйте свій агресивний інвестиційний портфель криптовалютами, які вам до вподоби чи які ви вважаєте перспективними — ви ж маєте вже досвід криптоінвестора. Не забувайте про принципи диверсифікації — не більше 5-10-15-20% в один криптоактив, залежно від його параметрів дохідність/надійність/ліквідність.

«Керуючи своїм третім фондом агресивних криптоінвестицій, не забувайте переглядати свої попередні два портфелі: можливо, за цей час ви виявили активи, гідні перебувати в консервативному або поміркованому інвестиційних портфелях — поповнюйте їх та переглядайте структуру та склад з огляду на свій досвід. Адже структура та склад активів — це не догма, а лише одна із можливих рекомендацій. Постійна адаптація до ринку та критична оцінка своїх попередніх інвестиційних рішень — це запорука успіху будь-яких інвестицій, а не лише в крипті», — зазначили у КИТ Group.

Щодо того, чи варто інвестувати у стейблкоїни та мемкоїни, Михайло Пацан сказав:

«Стейблкоїни корисні для хеджування ризиків і забезпечують збереження вартості активів під час високої волатильності ринку. Водночас мемкоїни, як правило, не мають реальної цінності. Їхнє інвестування можна порівняти з колекціонуванням предметів, як-от поштових марок або творів мистецтва».

Поширені помилки новачків

Фінансовий радник, засновник Web3-університету професій майбутнього «Learn to Earn Global» виділив дві найпоширеніші помилки, яких припускаються інвестори, котрі тільки-но починають працювати з криптовалютами:

Вкладення в мемкоїни: багато новачків купують їх, сподіваючись на швидкий прибуток, що часто призводить до втрат. Недостатнє вивчення проєктів: вкладення в маловідомі проєкти без розуміння їхньої функціональності чи мети підвищує ризик втрат через шахрайські дії або технічні збої.

Платформи для купівлі криптовалют, зберігання цифрових активів

За словами Михайла Пацана, для українських користувачів WhiteBit і Trustee є хорошими варіантами, а от на міжнародному рівні найбільш популярні Binance, OKX та Bybit. Важливо звертати увагу на безпеку платформи та її репутацію.

Експерт додав, що безпечний варіант зберігання криптоактивів — холодні гаманці, якщо сума перевищує кілька тисяч доларів США. Метамаск і Phantom підходять для частого використання, а централізовані біржі мають найбільші ризики через потенційні атаки або банкрутства платформи.

Деякі безпечні криптогаманці, якими можуть користуватись українці, ми розглядали у цьому матеріалі.

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