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Чи перевищить ціна Ethereum $5000 — прогнози аналітиків

22.09.2024 11:00
Дарія Шуть
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Ціна Ethereum бореться зі зниженням на третину у 3 кварталі 2024 року, але відновлений китовий інтерес і історичні рівні підтримки можуть призвести до зростання до $5000

Чи перевищить ціна Ethereum $5000 — прогнози аналітиків

Фото: pexels.com

За останній тиждень вартість ETH зросла майже на 7% на момент написання новини і склала $2588, а обсяг торгів за останню добу впав на 30,34% до $10,78 млн, за даними CoinMarketMap.

Примітно, що сплеск ціни на криптовалюту відбувається на тлі ширшого відновлення ринку сьогодні. Нещодавнє зниження ставки ФРС США на 50 базисних пунктів, схоже, підвищило настрої ринку, про що свідчить ралі на ширшому фінансовому ринку.

Згідно з даними Coinplus, прогноз ціни Ethereum продемонстрував найгіршу прибутковість за 3 квартал за останні п’ять років. На момент публікації прибутковість за 3 квартал 2024 року впала на 33,21%, з можливістю подальшого зниження, оскільки до кінця вересня залишилося більше ніж тиждень.

Водночас історичні дані Ethereum за четвертий квартал з 2016 року показують перспективний період відскоку ціни ETH із середньою прибутковістю 23,39%.

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За останні чотири місяці ціна Ethereum продемонструвала стабільний спадний тренд з $3971 до $2476 на цю мить. Аналіз цін ETH вказує, що останнє падіння ціни криптовалюти в 3 кварталі може викликати новий інтерес трейдерів, що потенційно спровокувати зростання активу до $5,000.

При цьому, попри нещодавні рухи Ethereum, які викликали спекуляції, ринковий оптимізм, схоже, зберігається, враховуючи позитивні макроекономічні зміни та інші ринкові тенденції.

Якщо продажі триватимуть, ціна ETH може впасти на 13% і повторно протестувати висхідну лінію підтримки, яка залишається недоторканою з червня 2020 року. Історично, кожен розворот від цієї динамічної підтримки подвоював вартість ETH, сигналізуючи про сильну зону накопичення.

Нагадаємо, ставки фінансування Ethereum, мережева активність і впровадження L2 свідчать про більший потенціал зростання ціни монети ETH. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами CoinGape

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