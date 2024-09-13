Ціна Ethereum може знову злетіти до $4000: за яких умов

Ставки фінансування Ethereum, мережева активність і впровадження L2 свідчать про більший потенціал зростання ціни монети ETH

Ethereum (ETH) демонструє ознаки потенційного зростання цін, а ставки фінансування вказують на те, що це може бути затишшям перед сплеском цін. Історично склалося так, що щоразу, коли ставки фінансування були низькими, ETH спостерігав значні стрибки цін на графіках.

Ставка фінансування (funding rate) — це періодичний платіж між трейдерами, які відкрили довгі та короткі позиції на безстрокових ф’ючерсних контрактах. Цей механізм покликаний утримувати ціну ф’ючерсу близькою до спотової ціни активу. Висока позитивна ставка часто вказує на бичачі настрої ринку, тоді як негативна може сигналізувати про ведмежі очікування.

На момент публікації рівень фінансування ETH був на низькому рівні між 0,002 і 0,005. Цей рівень історично передував ціновому ралі.

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Якщо курс перевищить 0,015, як це було на попередніх бичачих ринках, ціна Ethereum може зрости вище. Останній раз, коли рівень фінансування ETH досяг цієї точки, ціна злетіла з $1500 до $4000.

Подібний сценарій може розгортатися, коли Ethereum вступає в останній квартал року – традиційно час сильного руху ринку. Очікується, що підтримка ф’ючерсного ринку відіграватиме вирішальну роль у цьому потенційному стрибку цін, а ставки фінансування є ключовим індикатором, за яким потрібно стежити в контексті підвищення цін.

Технічний аналіз ETH

Технічний аналіз Ethereum також свідчить про позитивний прогноз. Останнім часом ETH консолідується в рамках моделі клина, що розширюється, а його RSI демонструє сильну бичачу дивергенцію.

Це означає, що незабаром ETH може випробувати вищі рівні цін, можливо досягнувши від $3500 до $3600 у найближчій перспективі. Якщо Ethereum зможе вийти за межі цього діапазону, він може досягти $5000 у найближчі місяці.

Переважна ринкова тенденція відскоку від нижньої лінії тренду до зростання вказує на те, що ETH може отримати більший прибуток. Особливо, якщо ринкові умови відображають минулі результати.

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Споживання газу

Активність мережі Ethereum також залишається високою. 1 вересня добове споживання газу досягло історичного максимуму в 109 мільярдів попри низькі ціни на газ в останні тижні.

Ця віха свідчить про те, що мережа Ethereum все ще дуже активна, спростовуючи твердження про те, що вплив ETH слабшає. Насправді високе використання газу свідчить про те, що попит на Ethereum залишається незмінним.

Рекордний обсяг стейблкоїнів ETH

Окрім використання газу, обсяг стейблкоїнів Ethereum у мережі також досяг рекордного рівня. Обсяг досяг $1,46 трлн — більш ніж удвічі порівняно з $650 млрд на початку цього року.

DAI очолив ринок стейблкоїнів з обсягом у $960 млрд, тоді як USDT і USDC також продовжували домінувати.

Зростання обсягу стейблкоїнів підживлюється більшим попитом на DeFi та висхідним залученням традиційних фінансів. Прикладом є PYUSD PayPal, який зараз зріс до $2,4 млрд.

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Впровадження L2

Нарешті, впровадження Level 2 (L2) також досягає нових вершин, сприяючи довгостроковому зростанню Ethereum.

Рішення L2, такі як Arbitrum, Base, Optimism і Mantle, забезпечують масштабованість і впровадження Ethereum. Це ще більше підтверджує тезу про підвищення ціни ETH у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, аналітики звертають увагу на важливі технічні рівні, які можуть визначити короткострокову траєкторію руху Ethereum (ETH).

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За матеріалами ambcrypto.com